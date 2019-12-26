Tam bir liderlik zekası

Terim, “Anlaşılan; ikinci yarı çok ZORLU geçecek” mesajıyla camiayı kenetledi

Tecrübeli hoca 'Nerede kalmıştık' paylaşımı ile takımın başına geçtiği sezon şampiyon olmuştu... '8 de kapanır 18 de kapanır' ifadesini gerçekleştirip, zirveye çıkan Terim, son mesajıyla da ikinci yarı öncesi saha dışı dengeleri değiştirmeye kararlı görünüyor

GÜÇLÜ bir lider; başkalarının gördüğünden daha fazlasını, daha uzağını, başkalarından daha önce gören kişidir. Bu tanıma Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim birebir uyuyor. 30 Ağustos'ta deplasmanda Kayserispor'u 3-2 yendiği maçtan sonra Terim, bugün futbolda yaşanan kaosu görmüş olacak ki uyarı niteliğinde şu cümleleri kurmuştu: "Geçen sene organize işler var ama 'Amatörce' demiştim. Bu sene profesyonelce işler var…" Bu vurguyu yaparken sarı-kırmızılı camiaya, "Galatasaray'ı yalnızlaştırmaya yönelik algı yapılıyor. Camia olarak bütün olmak gerekiyor" mesajı vermişti.

KAMU VİCDANI RAHATSIZ

Profesyonelce organize işler artık kör gözüne parmak sokmak gibi yapılıyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in fütursuz bir şekilde ZORLU'da bir araya gelmeleri, kamuoyunu rahatlatıcı bir açıklamada bulunmamaları ve üstüne üstlük derbide yaşanan fahiş hakem hataları vicdanları rahatsız ediyor. Türkiye'nin en iyi hakemi Cüneyt Çakır'ın derbide Beşiktaş'ın iki penaltısını vermememesi, adeta gözüne perde inmesi! VAR'daki FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan'ın ise bu pozisyonlar için uyarı bile yapmaması akıllara sadece ZORLU'daki özel toplantıyı değil, 30 Ağustos'ta Fatih Terim'in "Örgütlü ama profesyonelce" dediği söylemini hatırlatıyor.

DOĞRU ANALİZ EDİLMELİ

Bu kaos ortamında Fatih Terim'in son olarak attığı "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.." twetti, futbolun paydaşları tarafından doğru analiz edilmelidir. Tecrübeli çalıştırıcının, kısa sürede 250 bine yakın beğeni alan, 90 bin kişi tarafından paylaşılan ve 30 bin kişi tarafından yorumlanan tweeti Galatasaray camiasını ve taraftarını birleştirecektir. Güçlü bir liderlik sergileyen Terim, zekasıyla ve akıl dolu paylaşımlarla hem camiasını hem de taraftarını motive ediyor ve zorlu geçmeye aday ikinci yarı öncesi adeta "Ayağa kalkın ve birleşin" diyor.