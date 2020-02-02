Burak-Ljajic ikilisi sorumluluk üstlenip coşkulu, istekli ve arzulu oynayınca Beşiktaş zor deplasman kabul edilecek Rize'de kazandı. Sergen Yalçın'ın gelişi Beşiktaşlı futbolcular üzerinde ciddi bir motivasyon yaratmış. Beşiktaş ilk yarıda oyuna ve topa fazlasıyla hükmetti. Taktik olarak rakibi durdurmak üzerine planlar yapan ve golü hızlı bir atağa bırakan Rizespor duvarını, Beşiktaş mükemmel bir pas organizasyonu sonunda Burak'ın golüyle aştı. Atiba-Ljajic ikilisinin çabuk paslaşması sonucunda Burak'ın attığı gol öncesi yaptığı tek vuruş kalite kokuyordu. Bir takım için atan kadar tutan da çok önemlidir. Skoda'nın kafa golünde Karius'un büyük hatası vardı. Alman kaleci zamanlama hatası yaparak önce Vida'nın pozisyonunu bozdu, sonra da Skoda'ya gol vuruşu yapma izni verdi.

İkinci 45'te tadı ağzımızda kalan bir futbol düellosu izledik. Beşiktaş da Rize de "Galip gelmek istiyoruz" ciddiyetinde kıran kırana bir mücadele ortaya koydu. Rizespor'un sağ kanattan yaptığı ataklara Moroziuk imzasını koydu. Eğer Umar Aminu çok rahat pozisyonda golü atsaydı Rize 3 puana uzanabilirdi. Burak'ın çalışkanlığına Ljajic'in aklı eklendi ve yılların tecrübesi Gökhan'ın sağdan yaptığı bindirmeler Beşiktaş'a hücum etkinliği sağladı. Maçın iki yıldızı Ljajic-Burak ikilisinin yaptığı pas resitalinden sonra Gökhan'ın attığı gol, Beşiktaş'a sadece 3 puanı getirmedi, yönetime, taraftara ve Yalçın'a büyük moral verdi.

Atiba-Elneny ikilisi orta sahada yine dirençli ve uyumluydu. N'Koudou'nun çabukluğu Beşiktaş'ın hücumlarına hız ve enerji kattı. Sergen hocanın vücut diline bakınca maçı yaşadığını ve sürekli oyuncularını pozisyon almaları konusunda uyardığını gördüm. Başta Burak- Ljajic-Gökhan-Atiba olmak üzere tüm Beşiktaşlı oyuncuların Sergen'i kucakladığını ve coşkuyla oynadığını gördüm.