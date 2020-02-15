Beşiktaş hak etmediği bir yenilgi aldı. Başakşehir'e karşı çok koşan, rakibe önde basan, oyunu rakip alanda daha fazla oynayan coşkulu, istekli bir Beşiktaş vardı. Başakşehir alışılagelmiş pas üstünlüğünü Beşiktaş'a karşı kuramadı. Çünkü Beşiktaşlı oyuncuların ilk toplara basma istekleri sayesinde orta alanda Mahmut- İrfan ikilisi topa istedikleri gibi hükmedemediler. Başakşehir yediği baskı nedeniyle savunmasını öne bile çıkarmadı. Epureanu mükemmel oynadı ve tecrübesiyle kritik hamlelerde bulundu. Beşiktaş, N'Koudou ile soldan Başakşehir de Visca ile sağdan etkili bindirmeler yaptı. Futbolda atan ve tutanın öne çıktığı bir maça tanık olduk. Mert kurtardı, Demba Ba attı ve Başakşehir kazandı. Beşiktaş'ta Diaby, Elneny, Burak ve Lens'in etkili şutlarında kaleci Mert kalesinde devleşti. Uzun yıllar kulübede beklemesine rağmen Mert'in küsmeyip kendini geliştirmesi haklı bir alkışı da hak ediyor.



BURAK'TAN UZAK KALDI

Başakşehir iki kule santrforu Demba Ba ile Crivelli'yi yakın oynattı ve bu ikili çok koşup Vida- Ruiz ikilisini fazlasıyla yıprattı. Özellikle Demba Ba müthiş mücadele etti ve her yerdeydi. Boateng maça ağırlığını koyamadı. Ganalı yıldız, Burak'a yakın oynamadığı için hücuma destek veremedi. Göbekte Elneny-Atiba ikilisi olmasına rağmen Boateng'in orta alana sık gelip oyunu kurmaya çalışması anlamsızdı. Demba Ba-Crivelli birlikteliğinin yarattığı verimli ortaklığı Beşiktaş Burak-Boateng ikilisiyle oluşturamadı. Beşiktaş'ın yediği golde; Demba Ba'yı kovalamayıp içeri koşu yapan Caner'in yaptığı pozisyon hatasının büyük payı vardı.