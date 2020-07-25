Galatasaray'ın 11'nde kiralık Seri ve Saracchi dışındaki oyuncuların hepsi sözleşmeli oyuncular. Galatasaray kazanır ve ligi 5'inci bitirirse Avrupa'ya gitme şansı sürecek. Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncuları "Kiralık oyuncu" zihniyetiyle oynadılar. Yardımlaşma yoktu, oyuncuların birbirine desteği yoktu. Belhanda kafasına göre takıldı. Feghouli, "Top benden çıksın" diye pas attı. Seri ağır ve temposuzdu. Amilton, Linnes'in bölgesini koridor yaptı. Sadece Saracchi koştu, savunma yaptı, hücuma çıktı. Antalyaspor kalesine bir kez giren dağınık Galatasaray'a Fredy cezayı kesti ve Eren'in akıl dolu ortasında mükemmel bir vuruş yapıp şahane bir gol attı.

Teknik direktör Fatih Terim gol sonrası verilen su molasında takımın yanına bile gitmeyip resmen tavır koydu. İlk yarı bittiğinde Galatasaraylıların görüşü şöyleydi: Satın hepsini gitsin...

Soyunma odasında Terim'den "Aklınızı başınıza toplayın" uyarısını Galatasaraylı oyuncular almış olacak ki; teslimiyetçi zihniyet yerini sorumlu olmaya bıraktı. Ve; Antalya'nın üzerine çok adamla giden önde baskı yapan bir Galatasaray izledik. Sarracchi, jeneriklik gol attı. Ardından kazanılan penaltıda Belhanda kaleci Ferhat'ı terse yatırıp golü yaptı. Pandemi sonrası Galatasaray ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazanacakken Terim'in fantezi tarzı oyuncu değişiklikleri yüzünden berabere bitirdi. Maç kopmadan aynı anda Belhanda ile Feghouli'yi çıkarmak büyük hataydı. Terim'in nedense vazgeçemediği Jimmy yenilen gol öncesi önündeki topa vuramayıp Antalya'nın atak yapmasını sağladı.

Sonuç; şampiyonluk adayı Galatasaray, pandemi sonrası 8 maçta aldığı tek galibiyetle "Kazanamayanlar Kulübü"ne terfi edip 5'incilik şansını da zora soktu.