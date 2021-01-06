Konya'daki ağır yenilginin faturasını sadece oyuncular ödememelidir. Galatasaray'ı kafaca bu maça hazırlayamadıkları çok belli olan teknik heyet de hesap vermelidir. Eğer Galatasaray'da koşan, rakibe önde baskı yapan, dikkati ve takibi olmayan, adam kovalamayan, çok pas hatası yapan, yardımlaşmayan, sorumluluk almayan oyuncu grubu varsa bunun adı disiplinsizliktir. Galatasaray oyun anlayışı olarak akordu bozuk orkestra gibiydi. Emre Akbaba kendini halı sahada oynuyor zannetmiş olacak ki röveşata gösterisi yaptı. Ayağındaki topları kaptırdığı gibi Konya'nın ilk golünde dikkatsizliği yüzünden ofsaytı bozdu. Saracchi'nin yerini kaybetmesi de golde rol aldı. Övgü yağdırılacak ortalar yapmayan, sürekli arkasına adam kaçıran kontrolsüz ve dengesiz Saracchi, Galatasaray'ın geleceğinde olmalı mı? Olmamalı. Zaten savunması iyi olsaydı Leipzig bırakmazdı. Ayrıca Daci'nin attığı ilk golde Luyindama'nın rakibinin üzerine gitmesi gerekirken kale içine koşmasına bir anlam veremedim. Konya'nın kazandığı penaltıya Luyindama'nın laubaliliği neden oldu. Luyindama kendini Beckanbauer sanıyor ya uzaklaştırması gereken topu kontrol etmek isterken penaltı yaptı. Varsa talibi Luyindama hemen satılsın. Zaten maç boyu Donk-Luyindama ikilisi hata yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Ömer Bayram-Belhanda ikilisi kaptırdıkları topları yeniden kazanmak için rakibi bile kovalamadılar. Feghouli'nin yokluğunda eğer Belhanda, Antalyaspor maçı dahil taşın altına elini sokmuyorsa yola bile devam etmem. Ayrıca yenilen ikinci golde bu kez ofsaytı Belhanda bozdu.

Topla çok oynamak değil, etkili oynamak önemlidir. Akbaba-Belhanda-Ömer Bayram sürekli top alıp oyun kurmaya kalkınca Taylan'ın verimi de düştü. Sadece Oğulcan, Linnes ve Taylan sorumluluk duygusuyla oynadı. Babel'in geç girmesi de teknik heyetin bir hatasıydı.