Galatasaray eğer Antalya'da kaybetseydi futbolun adaleti adına haksızlık olurdu. Kupada final oynayacak olan Antalyaspor'u ben ilk kez bu kadar etkisiz, atak yapmayan, tamamen gol yememek için direnen bir takım olarak gördüm. Galatasaray maç boyu oyuna hakimdi, tıpkı Göztepe maçında olduğu gibi ayağa etkili paslar yaptı, kanatları kullandı, şutu denedi. Gecenin yıldızı kaleci Boffin oldu. Net 7 kurtarış yaptı. Galatasaray'ın iki topu direkten döndü. Halil, Emre Akbaba, Emre Kılınç 6 net pozisyon kaçırdı. Ömer'in ortasından gelen topu kalitesi gereği kafayla gol yapması gerekirdi. Fatih Terim'in kadroda Babel, Saracchi ve Taylan'ı düşünmemesi beni çok şaşırttı. Çünkü Trabzonspor maçında bu üçlü iyi oynamıştı. Etebo fazla baskı görmeden oynadı ama ayağından topu çıkarmakta hep geç kaldı. Emre Akbaba ilk 11'de başladığı tüm maçlarda etkisiz oynuyor. Özellikle Fernandes, Etebo ve Emre Akbaba top ayaklarına geldiğinde oynayan oyuncular. Maalesef üçü de oyun kurmaya çalışınca zaman zaman Galatasaray bazı ataklarda çabuk düşünemedi ve karar veremedi. Fernandes çalışkandı, kaptırdığı toplardan sonra rakibi kovalayıp, tekrardan topu kazandı. Oyunu yönetmeye çalıştı. Ancak Galatasaray'ın hücumda bu kadar etkin olmasının nedeni Halil ve Kerem'in hareketli olmalarıydı. Fatih Terim'in, Mostafa Mohamed'i oyuna alıp, çift santrfora dönmesi, Galatasaray'ın daha baskılı olmasını sağladı. Sürekli eleştirdiğimiz Şener ilk kez bir maçta özellikle 2. yarı sağdan etkili bindirmeler yaptı. Mostafa'nın attığı golde, Şener'in ortasının golde etkisi vardı. G.Saraylı oyuncular yarıştan kopmamak için sorumluluk alıp, ciddiyetle oynadılar. Ayrıca Fatih Terim'in Donk tercihi doğruydu. Donk riske girmeden oynadı.