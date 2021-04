Başkan ve Fatih Terim’in ilginç sohbeti: Ben Polat’ın süpürgecisi değilim

Terim, Cengiz ile yaptığı bir sohbette, “Beni görevden alacakmışsın. Hatta seçimde de Adnan Polat’a destek verecekmişsin” der. Başkan da “Hocam böyle bir şey asla gündemimde yok ve olamaz da. Üstelik ben Polat’ın süpürgecisi değilim” yanıtını verir

Fatih Terim'den bugün nasıl bir açıklama bekliyorsunuz? Göztepe maçında alınacak kötü bir sonuç istifa getirir mi?

Fatih Terim, Galatasaray'dan üç defa ayrıldı ama istifa etmedi. Dördüncü gelişinde Galatasaray taraftarına bir söz verdi. Ben Terim'in istifa edeceğini düşünmüyorum. Bana bir bilgi geldi... Terim, Florya'da sohbet ederken, Başkan Mustafa Cengiz'e, "Beni görevden alacakmışsınız" diye sormuş ve "Hatta seçimde Adnan Polat'a destek verecekmişsiniz" demiş. Cengiz de Terim'e yönelik, "Hocam sen de biliyorsun ki seni görevden almayacağım. Böyle bir şey asla gündemimde yok ve olamaz da. Ayrıca bir şey hatırlatayım, seçimde kimin aday olacağı beni ilgilendirmez. Üstelik ben Adnan Polat'ın süpürgecisi değilim" karşılığını vermiş. Zaten seçim kulislerine baktığın zaman bütün başkan adayları Terim kozunu kullanmaya çalışıyorlar.



G.SARAY CAMİASI ALBAYRAK'I BAŞKAN OLARAK İSTEMEZ!



Seçim kulisleri tam gaz devam ediyor. Abdurrahim Albayrak aday olacak mı? İddialara göre Albayrak eski başkanları ziyaret edip destek arıyormuş...

Albayrak çok iyi bir Galatasaraylı. Yaşam tarzında bile Galatasaray'ın zaman zaman ailesinin önüne geçtiğini söyleyebilirim. Albayrak'ın başkan adayı olacağını düşünmüyorum. Eski başkanları ziyaret etmesi doğrudur, ekonomik olarak da çok güçlüdür, Galatasaray'a kasa kolaylıkları da sağlar ama Galatasaray camiasının Albayrak'ı başkan olarak gündemde tutacağını düşünmüyorum.



İSTİFA EDİN! HAYIR SAVAŞACAĞIM



G.Saray yönetimi dün olağanüstü toplandı. Sarıkırmızılı kurmaylar, Başkan'a "Hem kulüp hem de siz zarar görüyorsunuz. Bırakın" ricasında bulundu



BAŞKAN CENGİZ İSE "BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM. SEÇİME DE GİRECEĞİM" YANITINI VERDİ



Başkan Mustafa Cengiz'in hafta içi yaptığı açıklamalarla tansiyonun yükseldiği Galatasaray'da yönetim kurulu dün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncular için, "Çıkın haysiyetinizle, şerefinizle oynayın" diyen Cengiz'in gerginlik yaratan bu sözleri sonrası yapılan zirveye Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Yusuf Günay, Okan Böke, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu, Ömer Cansever ve Sportif AŞ'den Oytun Özer katıldı. Toplantıda yöneticiler Başkan Mustafa Cengiz'e, "Başkanım son birkaç gündür çok yıprandınız. Zaten ağır bir rahatsızlıkla mücadele ediyorsunuz. Biz daha fazla üzülmenizi, yıpranmanızı istemiyoruz. Sağlığınız her şeyden önemli. Aynı şekilde Galatasaray da bu yaşananlardan etkileniyor, zarar görüyor. İstifanız hem sizin hem de kulüp için daha iyi olur" dediği öğrenildi. Ancak Başkan Cengiz ekibine, "Böyle bir şeyi asla düşünmüyorum. Kongreye kadar bu görevde kalacağım, seçime de gireceğim, inşallah da zaferle ayrılacağım" karşılığını verdi. Ayrıca Başkan'ın toplantıdaki istifa iddiaları için de çevresine, "Yönetimden kimse bana 'istifa et' diyemez. Eğer ben istifa etmezsem o kişinin istifa etmesi şart" dediği kaydedildi.



TV'LERDE BANA HAKARET EDİYORLAR



Galatasaray 3 gündür medyanın gündemine oturdu... Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim ve takım arasında neden bunlar yaşanıyor? Siz Mustafa Cengiz ile görüştünüz mü? Görüştüyseniz size neler söyledi?

Başkan Mustafa Cengiz ile iki gündür görüşüyorum. Hatta kendisine futbolculara yönelik 'haysiyet' ve 'şeref' ile ilgili söylemlerini hatırlattım, 'Doğru muydu bu sözleriniz?' dedim. Cengiz bana, "Söylediklerimi bir daha dinle. Çünkü ben oyunculara 'Haysiyetsizsiniz, şerefsizsiniz' demedim. Galatasaray Kulübü'nde oynuyorsanız, sahaya yüreğinizi koyarak oynayacaksınız yorumunu yaptım" dedi. Medyada yorum yapanları dinliyorum, genelde Galatasaraylı oyuncuların saha içinde en ufak bir olayda birbirlerini kollamadıkları yorumları yapılıyor. Örneğin; 'Yedlin'e Lens'in yaptığı hareketten sonra Galatasaraylı oyuncuların hiçbiri tepki göstermedi. Oysa arkadaşlarına destek verselerdi, hakem Ali Palabıyık belki de farklı bir noktada olacaktı' yorumunu yapanlar, Başkan Cengiz'in sözlerini olumsuz değerlendirmeye çalışıyorlar ve ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Özellikle Cengiz, televizyon kanallarında kendisine yönelik bazı yorumcuların hakaret içerikli sözler sarf etmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Hatta bana şöyle dedi: "Medyada çok büyük ahlaki bir erozyon ve çöküş var maalesef. Doğru insanlar ve davranışlar bu ahlaksız saptırma ortamına uygun olmuyor. Kısa planda dürüstler kaybedebilir, ancak uzun vadede kazanan her zaman doğruluk ve dürüstlük olacaktır." Fatih Terim ile Mustafa Cengiz, birbirleriyle yan yana gelebilecek seviyedeler. Terim, Başkan'a "Benim için bunları söylediniz mi?" diye sorabilir. Başkan da takım içinde bir sorun varsa ya da başarısız sonuçlarda Terim'e sorular yöneltebilir.



OYUNCULAR KIZACAKLARINA 8'DE 8 YAPSIN



Galatasaray yaşanan bu süreçten nasıl etkilenir?

Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk için havlu attı mı? Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kendi elinde değil. Beşiktaş kaybeder, Galatasaray kazanır, puan farkı azalır, o zaman şans ibresi yukarı tırmanır. Eğer Galatasaray geçmişteki gibi Beşiktaş ile yine final havasında bir maç sürecini yakalarsa, şanslar Terim ve öğrencilerine geçer. Çünkü finalleri Galatasaray hep doğru oynamıştır. Galatasaraylı oyuncuların Başkan'ın söyleminden etkileneceklerini düşünmüyorum. Önlerinde 8 maç var. Galatasaraylı oyuncular, öfkeleneceklerine çıkıp adam gibi oynayarak 8'de 8 yapıp kendilerine laf atan insanlara bu galibiyetleri kapak yapmalıdır. Ama yapamazlarsa o zaman eleştirenler haklı çıkar.



BÜTÜN ADAYLARI SOLLAR!



Yönetimden aday olacağı konuşulan diğer isim ise Kaan Kançal… Kaan Bey liste hazırlıyor mu? Adnan Polat'ın da adı gündemde. Neler oluyor kulislerde?

Galatasaray'ın son yıllarında göreve gelen başkanların mutfak tecrübesi yok. Bu zafiyet yönetimlere olumsuz yansıyor. Kaan Kançal, G.Saray'ın geleceği için önemli değerlerden biri. Daha önceki prens Adnan Öztürk'tü, başkanlık seçimlerini Polat'a karşı kaybetti. İkinci prens Hakan Üstünberk'ti. Başkan adayı olmadı. Diğer prenslerden Cemal Özgörkey de defalarca başkanlığa hazırlanmasına rağmen Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesine 2. başkan olarak girmeyi kabul etti. Hatta Özgörkey'e neden başkan adayı olmadığını sordum, "Önce mutfakta pişmeyi düşündüm" dedi. Kançal, Cengiz yönetiminin en önemli isimlerindendir. Kançal'a seçime girecek yöneticiler teklifte bulunmuşlar ama istifa etmeyi uygun görmemiş. Çünkü bir yönetimle göreve geldiğini ve süresini yönetimle tamamlamayı düşündüğünü söylemiş. Helal olsun kendisine! Adnan Polat'ın adı hep gündemde. Ancak Polat, Yiğit Şardan'ı ön plana çıkartıyor. Şardan seçim kazanamaz ama Polat kendi girerse 4 adayı da sollar. Ama Polat, Terim ile çalışmaz. Çünkü başkan olduğunda Terim'i getirmek istemişlerdi. Hatta Polat bana, Terim'in kendisine 'Evet' dediğini ve "Gelecek diye Rijkaard'ı kovdum ama gelmedi. Sonra Ünal Aysal ile anlaştı" diye serzenişte bulunmuştu.