Mostafa, Antalya'da oyuna girip gol atınca 'Galatasaray çift forvet oynamalı' diyen bazı medya ukalalarının gazına gelen Fatih Terim'in, Konya önüne sürdüğü Halil-Mostafa ikilisi taktik olarak tutmadı. Halil'in, Kerem ile kurduğu ortaklık vardı, bozuldu. Çift forvet anlayışı G.Saray'ın oyun ritmini olumsuz etkiledi. Halil gölgede kaldı. Konya, savunma duvarını kalesine yakın kurduğu için G.Saray pozisyon üretecek geniş alanları bulamadı. Etebo'nun kağnı gibi oyun anlayışı Konya'nın işine geldi. G.Saraylı oyuncular önde baskı yapmayınca Konya kalecisi Sehic ayağındaki topları kahvesini yudumladıktan sonra kullandı. Etebo'nun ağır oyun anlayışı, dikine oynamayı seven Fernandes'i de olumsuz etkiledi. G.Saray kiralık olarak Konya'ya gönderdiği Sekidika'yı bile arar oldu. Dripling yapabilecek oyunculara ihtiyaç duyuldu. Emre Kılınç-Kerem ikilisi bu görevi yapmadı. Onyekuru olsaydı fark yaratırdı. İkinci yarı Terim, Etebo'yu çıkardı, Taylan'ı aldı… Etkisiz Emre Kılınç'ın yerine Emre Akbaba'yı soktu. Tek forvete geçip Mostafa'yı Babel ile değiştirdi. Konya gibi kapanan takımları üç şekilde açarsın: 1- Duran toplarla, 2- Şut atarak ve 3- Kanatlardan etkili ortalar yaparak. Bu G.Saray'a hareket getirdi ve baskı kurmasını sağladı. Sahada en çok şut atan Babel ile fırsatçılığını ön plana çıkaran Emre Akbaba işbirliği G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Babel, tecrübesiyle bu takımda her zaman oynar. Trabzonspor maçındaki gibi Emre Akbaba'nın Konya'ya attığı gol fırsatçılığının bir ürünüydü. UYARI: Hakem Cüneyt Çakır'ı haftalardır formsuz görüyorum. Sehic'in bir duran top sonrası pozisyona geç kalıp Donk'un yüzünde patlayan yumruklarının karşılığı penaltı olmalıydı. VAR'daki rengini bildiğim Koray Gençerler beyefendi müdahale edip Cüneyt Çakır'ı uyarmadı. Cüneyt hoca bu formu ile EURO 2020'ye gitmesin, rezil olur.