Galatasaray'da 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' ilkesi kazandı. Ve yenilikçi oyların temsilcisi, gençlerin kucaklayıp desteklediği Burak Elmas nefesleri kesen bir yarıştan sonra Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Eşref Hamamcıoğlu, gelenekçi ve muhafazakâr kesimin oylarıyla uzun süre seçimi oy olarak önde götürdü, centilmence yarıştı, centilmence kaybetti. Son iki sandıkta Mustafa Cengiz döneminde zulüm gördüklerini söyleyen ve sonradan G.Saray'a üye olan liseli isimlerin blok halde oylarını Eşref Hamamcıoğlu'na atacakları söyleniyordu. Ama o gençler özgür iradeleriyle, biat kültürüne uymayıp yenilikçi, genç ve lider Burak Elmas'ı tercih etti. Hoş geldin Burak Elmas. Geçmişte 4 şampiyonluk ve UEFA şampiyonluğu yaşadın. Dilerim bu vizyonunla G.Saray'ı şimdi başkan olarak Avrupa'da büyük zaferlere taşırsın. Çünkü bu başarı senin genlerinde var.



YENİDEN AİLE OLUNMALI

G.Saray'ın sevgiye, barışa, dostluğa ve birlikteliğe ihtiyacı var. Güler yüzünle, örnek olduğun aile hayatınla, G.Saray'ı yeniden bir aile haline getireceğine inanıyorum. Başkan olmanda liseli ve lisesiz oyların büyük payı var. Seçimi kazandıktan sonra rakibin ve büyüğün Eşref Hamamcıoğlu'nu koluna girip kürsüye kadar götürmen G.Saray'da uzun süredir aranan barışı da geri getirecektir. Biliyorum ki bugünden itibaren Florya'da Fatih Terim dönemi başlayacaktır. Faruk Süren- Fatih Terim birlikteliği nasıl G.Saray'ı Avrupa'da marka haline getirdiyse şimdi Burak Elmas- Fatih Terim birlikteliği G.Saray'ın daha da büyümesini sağlayacaktır. Çiçeği burnunda Burak Elmas'a, Galatasaray'ın İmparatoru Fatih Terim'e şöyle sesleniyorum: 'Nerede kalmıştık?'