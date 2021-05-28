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LEVENT TÜZEMEN
28 Mayıs 2021, Cuma LEVENT TÜZEMEN

3 bin mesaj aldım

“18 yıl oynadığım bir takımla, 18 yıl sonra ’e yükselmek Allah’ın bir lütfu. 3 binin üzerinde kutlama mesajı aldım. Cumhurbaşkanımız da telefonla arayıp tebrik etti”

Futbola başladığı ve uzun yıllar formasını giydiği 'e taşıyan , tarifi imkansız bir mutluluk yaşadığını söyledi. İşte deneyimli hocanın sözleri: "18 yıl top oynadığım Altay'ı 18 yıl sonra lige çıkarmak bir tesadüf müdür? Bence Allah'ın bir lütfu. Ayrıldıktan sonra fiziksel olarak Altay'da yoktum ama ruhumdan bir dakika olsun bu kulübü çıkarmadım. Çıkaramazdım da… 15 yıl baba evinde yaşadım. Altay'da 18 yıl top koşturdum. Altay bana baba evinden daha fazla yuva oldu. Elde ettiğim büyük başarılarda bana kapıyı açtı.

SÜPER LİG İÇİN TAKIM BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLENMELİ
, ve 'ta şampiyonluklar kazandım. Altay'ı şampiyon yaptıktan sonra gelen tebrik mesajlarını ve telefonları hiçbir zaman görmedim. Maçın ardından 3 binin üzerinde mesaj geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayıp kutladı. Hayatımla ilgili bir belgesel çekiliyor. Altay bu belgeselin başlangıç noktasıydı. Bu şampiyonluk ise belgeseli taçlandıracak. Bu takımın baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor. Takımın yaş ortalaması 36. Bütçe oluşturabilirsek ve anlaşabilirsek, yepyeni bir Altay kurmayı planlıyoruz."

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