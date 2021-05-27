Türk futbolunun Büyük Altay'ı, 18 yıl oynayan ve kaptanlığını yapan en şöhretli oyuncusu Büyük Mustafa'nın önderliğinde 18 yıl sonra gerçek yeri olan Süper Lig'e döndü. Bu zafer sadece Altay'ın değil, Altınordu'nun da zaferidir. Çünkü kazanan İzmir oldu. Altınordu'yu başta başkan Mehmet Seyit Özkan olmak üzere tüm futbolcularını verdikleri mücadeleden ve ortaya koydukları kişilikli futboldan, Türk futboluna yaptığı hizmetlerden dolayı kutluyorum. Sadece yerlilerle oynamak, yabancıya kulübü kapatmak her kulübün alacağı karar değil. Altınordu inanıyorum ki gelecek sezon Süper Lig'de olacaktır.

Maç boyu iki İzmir takımı oyunu çirkinleştirmeden, açık futbol oynayarak kıran kırana bir futbol sergiledi. Altınordu gençleri ile oyuna ağırlığını koymaya çalışırken, Altay tecrübesi ile fark yaratmaya çalıştı. Altay'ın en doğru hamlesi şampiyonluklar yaşamış, birçok final oynamış Mustafa Denizli'yi göreve getirmekti. Denizli stresli maçların nasıl oynanacağını bilen bir teknik adam. Denizli'nin taktiksel hamlesi Altay'ın şampiyon olmasını sağladı. İkinci yarı oyuna aldığı Erhan ve gol kralı Paixao sonuca imza attı. Erhan kafayla indirdi, büyük usta Paixao mükemmel bir dokunuşla golü attı ve Altay'ı şampiyon yaptı. NOT: Altay camiasına şampiyonluk hayırlı olsun. Ancak Süper Lig çok zor. Bu kadro yetmez, özellikle akıllı yabancı transferler yapılmalı. Dilerim Denizli kulübün başında kalır, Altay'ın kadro yapılanmasını yapar.