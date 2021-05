Opsiyonu kullanın

Başkan Cengiz, egolarına göre değil kulübün menfaatlerine göre hareket etmeli ve yeni yönetime görevi devretmeden önce (belki de seçime girip kazanabilir) Fatih Terim’in opsiyon hakkını kullanmalıdır

SORU: Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası adeta kulübe veda etti. Şimdi ne olacak?

Başkan Mustafa Cengiz, kendi egolarına göre değil Galatasaray menfaatlerine göre hareket etmelidir. Cengiz, yeni yönetime görevi devretmeden önce (belki de seçime girip kazanabilir) Fatih Terim'in opsiyon hakkını kullanmalıdır. Seçimlerin haziranda yapılacağını düşünürsek, Galatasaray'ı tanımayan bir hocaya teslim etmek risk olur. Terim, ilkeli bir teknik adamdır ve hayatı boyunca 'gelen ağam giden paşam' tavrını sergilememiştir. Yeni yönetim göreve geldiğinde Terim'le çalışmayabilir, Terim de istifasını gözünü kırpmadan verir. Ama transfer konusunda Terim'in verdiği rapor doğrultusunda hareket edildiğini öğrendim. Bu güzel bir hamle. Kalması gereken oyuncularla sözleşmeler yenilenecek, bazı kiralık oyuncuların tekrar Galatasaray'da oynaması için görüşmeler yapılacak. Başkan Cengiz öfkeli olabilir, kırgın olabilir ama eğer konu Galatasaray ise gerisi teferruattır ve G.Saray'ın menfaatleri de Terim'le yola devam etmektir. Başkanın öfkeyle hareket etmesi yanlış olur.



FALCAO TÜCCAR FUTBOLCU



SORU: Falcao ile yollar ayrılmalı mı? Kolombiyalı oyuncu kendini Galatasaray'a ait hissetmedi mi, yoksa tamamen şanssızlık mı her şey?

Falcao tüccar futbolcu zihniyetine örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Oturduğu yerden para kazandı, tribünde ve kulübede geçirdiği süre, sahada görev aldığı süreden daha fazladır. Şimdi bir örnek vereceğim; Mısırlı Mostafa Mohamed Kovid olmuştu, negatif çıktığı gün G.Saray'ın Antalya ile maçı vardı. Uçağa bindi, Antalya'ya gitti ve oyuna sonradan girerek G.Saray'a 3 puan kazandırdı. Bunun ötesinde Beşiktaş maçında ayağına ağır bir darbe almıştı. 6 hafta oynayamayacağı söyleniyordu. Şiş ayakla Denizli'ye gitti, oyuna sonradan girdi ve iki gol attı. Bir tarafta fedakârlık yapan Mostafa Mohamed, bir tarafta 'Kılım döndü' deyip fedakârlıktan kaçınan Falcao. Bir dünya yıldızı olmasına rağmen Falcao, profesyonellik anlamında G.Saray'ı resmen yarı yolda bıraktı. G.Saray, 3'e 5'e bakmadan yollarını ayırmalıdır. Eğer parasını ödemek zorunda kalacaksa bundan sonra Falcao, Florya'daki halı sahada çalışmalıdır. Çünkü hiçbir futbolcu G.Saray'dan büyük değildir.



ASLAN'A İKİ BEK, STOPER VE BİR GOLCÜ LAZIM



SORU: Bu kadrodan kimler gitmeli.. Hangi bölgelere oyuncu alınmalı?

Saracchi'yi ben bir daha kiralamam. Linnes ile de yola devam etmem. Luyindama'yı satabilme şansı varsa iyi olur. Bir stoper alınmalıdır. Donk bir yıl daha kalabilir, Fernandes yeniden kiralanmalıdır. Şampiyonluk yarışında taşın altına elini koymayan Feghouli'ye 'kulüp bul' denmelidir. Onyekuru ile ilgili düşüncelerim değişti. Eğer yıldız oyuncuyla sözleşme yapılacaksa kulüp menfaatine yönelik maddeler konmalıdır. Halil ya kiralanabilir ya da satın alınabilir. Emre Akbaba ve Ömer Bayram kadroda yer alabilir. Arda'yla da şartlı sözleşme yapılmalıdır. Marcao'nun da sözleşmesi güçlendirilmelidir. Yani G.Saray'a sağ bek, sol bek, stoper, hatta iyi bir santrfor alınmalıdır.



4 BAŞKAN ADAYI BİRLEŞİP TEK LİSTE YAPMALI



SORU: Başkan adayları Metin Öztürk, Burak Elmas, Işın Çelebi ve Eşref Hamamcıoğlu... Seçimin favorisi var mı? Terim için nasıl bir karar almalılar?

4 adayın da Fatih Terim'den daha iyi bir teknik direktör bulacaklarını düşünmüyorum. Güçlü başkanlara karşı Terim her zaman saygılı olmuştur ama arkadan dolananlara, dedikodu üretenlere, bilgi sahibi olmadan sırf kendi menfaatleri için haber uçuran yönetici ve başkanlara karşı da asla taviz vermemiştir. Terim sıradan bir teknik adam değildir. Türkiye'de sadece G.Saray'da çalışmış, sayısız başarılara imza atmış, kupalar kazanmış, Avrupa'daki başarının mimarlarından biri olmuştur. Terim'in bilgi-becerisi, deneyimleri ve yaşadıkları mevcut dört adayın da önündedir. Fatih Terim ile ortak çalışmak; bilgi alışverişinde bulunmak hiçbir aday için kompleks olmamalıdır. Benim çok sevdiğim bir söz şöyle der: Akıllı adamlar aklını kullanır, daha akıllı olanlar başkalarının da aklını kullanır.. Bence 4 aday tek başına G.Saray'ı yönetmeye talip olacaklarına birleşip listelerindeki en güçlü isimlerle tek liste yaparak seçime girmelidir. G.Saray'ın kaybedecek zamanı yok. Eğer bu 4 aday da ekonomik güce sahip değillerse, 'O verecek, bu verecek' diye göreve soyunacaklarsa doğru olmaz. Başkan güçlü olmalıdır, kredi limiti yüksek olmalı, gerektiğinde kasa kolaylığı sağlayacak ekonomik yapıya sahip olmalıdır. Maalesef 4 adayın da böyle bir gücü yok.