G.Saray'ın küme düşmüş Denizli'ye karşı farklı kazanacağını düşünüyordum. Ancak Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin evinde kaybedecekleri aklımın ucundan bile geçmedi. Öyle bir gece yaşadık ki, şapkadan tavşan değil, adeta dinozor çıktı. G.Saray bir anda şampiyonluk şansını eline geçirdi. Denizli'de G.Saraylı oyunculara baktığımda oyun olarak Beşiktaş maçındaki gibi ciddiyette değillerdi. Üç penaltı oldu, topun başına üç ayrı kişi geçti. Emre Akbaba'nın penaltı atması tamamen fanteziydi. G.Saraylı oyuncular soyunma odasına girerken, Beşiktaş ve Fenerbahçeli oyuncular mağluptu. Ama ikinci yarı Arda, Taylan, Emre Akbaba sanki maçtan kopuk gibiydiler. Denizli golünü atınca Fatih Terim hemen değişikliğe gitti. Doğru hamlelerle ciddiyeti yüksek oyuncuları oyuna aldı. Skorun farka taşınmasını sağladı.

Şampiyonluk tecrübe, birikim ve sakinlik ister. Üç takımın hocasına baktığımız zaman en tecrübelisi Fatih Terim. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncular da hocaları da stresi kaldıramadı. Kenarda Fatih Terim'in sakinliği, oyunculara fazlasıyla etki etmiştir. Şimdi öyle bir final yaşayacağız ki, fazla gol atan biri şampiyon olacak. G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içine, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mucizevi yenilgileri soktu. Ben G.Saraylı oyuncu

arın ve Fatih Terim'in bu mucizeyi, geri çevirmeyeceklerini Malatya'yı farklı yenmeleri için sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. G.Saray'a herhalde krizler yarıyor. Seçim öncesi kimin başkan olacağı belli değil. Belki Mustafa Cengiz, G.Saray şampiyon olursa adaylığını bile koyabilir. Gelecek adaylar ne vadedecekler ki... Üç şampiyonluk yaşamış bir başkan olarak Mustafa Cengiz, G.Saray tarihine geçer.