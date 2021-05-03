Fatih Terim'in yerli ağırlıklı kadroyu seçmesi ve Babel'i ilk 11'de başlatması G.Saray'da oyun aidiyetini ve oyun üstünlüğünü sağladı. Özellikle Babel gibi bir tecrübenin ayağındaki topları dikkatli kullanması, egoistliğe kaçmaması, arkadaşlarını sürekli oyunun içine çekmesi olumlu bir davranıştı. G.Birliği'nin 1-9-1 düzeninde kontratak kovalayan anlayışı G.Saray'ın oyuna ve topa hükmetmesini sağladı ama pozisyon üretmesini zorlaştırdı. G.Saray kilidi nasıl açacaktı? Ya duran toplardan ya da dışarıdan atacağı şutlarla.. Tek olumlu pozisyon Şener'in ortasında Babel'in arka direkte bomboş pozisyonda topu kafayla kaleye gönderememesiydi. Fatih Terim, Halil'de ısrar ederek doğru yapıyor. Genç, yetenekli, çalım becerisi çok fazla olan Halil'in tek eksiği içine kapanık olması, sürekli konuşmaması. Ama Halil kilidi açan golcü oldu; yumuşak ayak bilekleri ile önüne aldığı topta sol ayağı ile köşeye golcü vuruşu yaptı. Emre Akbaba'nın çalışkanlığı, Marcao'nun riske girmeden oynaması, Donk'un dikkatini savunmaya vermesi Galatasaray'ın doğruları idi. Şener'in orta becerisini maalesef Ömer Bayram soldan katıldığı ataklarda gösteremedi. Emre Akbaba'nın attığı golde vuruş tekniği mükemmeldi.

G.Saray'ın şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. Beşiktaş'ın Hatay'ı farklı yenmesi G.Saray'ı ilk önce ikinciliği kovalayacak duruma getirdi. Fakat G.Saraylı oyuncuların sezon finali Beşiktaş'a karşı gerçekleşecek. Terim'in Onyekuru'yu Beşiktaş maçına hazırlaması lazım. Kapanan takımları açabilmek için Onyekuru'ya ihtiyaç var. Ayrıca diripling yapabilen oyuncu Galatasaray'da yok. Herkes ayağa pas yapıyor, araya oynamaya çalışıyor ama topla da rakip sahaya hızlı gitmek gerekir. Beşiktaş önünde Onyekuru bu özelliği ile ön plana çıkabilir