Mustafa Cengiz: Yıpratma politikası yapıldı

Mustafa Cengiz ve Adnan Polat, SABAH Spor’a konuştu

CENGİZ 20 Ocak 2018'de G.Saray'ın 37. başkanı olarak seçilen Mustafa Cengiz, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

POLAT 2008-2011 arasında iki dönem başkanlık görevini yürüten Adnan Polat, 1 Süper Lig şampiyonluğu (2007-08) zaferi yaşamıştı.



YIPRATMA POLİTİKASI YAPILDI



G.Saray başkanlığı çok değerlidir. Maalesef adaylar, söylemleri ile başkanlık koltuğunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tam bilgiye sahip olmadan, yıpratma politikası uyguluyorlar.



G.Saray'da başkanlık seçimi için geri sayım yapılırken, adaylar da çalışmalarını sürdürüyor. Gözler ise mevcut başkan Mustafa Cengiz'de… Adaylığı konusunda henüz net kararını vermeyen başkan Cengiz, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi. Kendisini başkan adayı olarak teklif ettiğine ilişkin sosyal medyada dolaşan belgelerin tamamen düzmece olduğunun altını çizen Cengiz, "Bu mümkün değil. Daktilo ile yazılmış bir metin ile kendimi aday olarak mı önereceğim. Bu saçma bir şey. Kendimi mi önermişim? Asılsız bunlar" diyerek sert çıktı. Adayların genel olarak söylemleri ile başkanlık makamına zarar verdiklerini söyleyen Cengiz, şöyle devam etti: "G.Saray'da başkanlık çok değerlidir. Maalesef başkan adayları, söylemleri ile başkanlık koltuğunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tam bilgiye sahip olmadan, akıllarına gelenleri söyleyip yıpratma politikası uyguluyorlar.



ADAY OLMAYI GÖZDEN GEÇİRİYORUM

BUGÜN ben, yarın başkası bu koltukta oturabilir. Ama değerli olan başkanlık koltuğudur. Kişilere karşı tepki olabilir ama koltuğa karşı herkes saygılı olmalıdır. O kadar çok bu işlerden sıkıldım ki aday olup olmamayı bile gözden geçiriyorum."



BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN MESAJ VERDİ!

BAŞKAN Cengiz'in gündeminde cumartesi günü oynanacak kritik derbi de vardı… Sarı-kırmızılı takım için final olacağını belirten Cengiz, "Beşiktaş maçı G.Saraylı oyuncuların final maçıdır. Yüreklerini ortaya koyarak oynasınlar, derbiyi kazansınlar. Kazanmaları da gerekir. Nasıl biz yönetim olarak yerli-yabancı ayırmadan herkesin ödemelerini yapıyorsak, onların da görevi çıkıp sahada sonuna kadar mücadele etmek. Şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Beşiktaş'ı yenersek bu şansımızın olabileceğine inanıyorum" yorumunu yaptı.

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MAKAMIN AĞIRLIĞI KALMADI

G.Saray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü. Benden sonra G.Saray başkanlık makamı ağırlığını, diğer kulüplere karşı gücünü kaybetti. Camianın ciddi bir barışa ihtiyacı var.



G.Saray'ın eski başkanı Adnan Polat aday olmayacağını yinelerken, G.Saray'da yaşanan ortamı değerlendirdi… Kendi döneminde yaşanan idari ibrasızlık sonrasında kulübün yara aldığını ve genleri ile oynandığını belirten Polat, "G.Saray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü. Benden sonra G.Saray başkanlık makamı ağırlığını kaybetti" dedi. Üyelerin çok sert ifadeler kullandığını da dikkat çeken Polat, şöyle devam etti: "Herkes herkese ağır ifadelerle konuşuyor. Eskiden bu tür eleştirileri aklı selim insanlar yapar, birkaç kişi dile getirirdi. Şimdi ağzına gelen herkes her lafı söylüyor. İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması dile getiriliyor. Bu sadece benim için değil tüm arkadaşlarım için geçerli. Binin üzerinde G.Saraylı bu ibrasızlıktan sonra kendilerini geri çekti ve küstü. G.Saray bu olayların ardından diğer camialar karşısında gücünü kaybetti.



46 HAKİMİN TAMAMI BENİ HAKLI BULDU

Camianın ciddi bir barışa ihtiyacı var. Herkesi kucaklayacak bir ortam oluşmalı. Benim ibrasızlık konusunda kırgınlığım var ama sonuçta Yargıtay'daki davayı kazandım ve bu davada 46 hakimin tamamı idari ibrasızlığı reddetti."



İŞ HAYATIM YOĞUN, ZAMAN AYIRAMAM

YOĞUN işlerimden dolayı G.Saray'a başkan adayı değilim. Bir G.Saray Başkanı'nın 24 saat kulübe vakit ayırması gerekir. İş hayatım ve projelerimin yoğunluğu başkanlığa vakit ayırmak için yeterli değil. Göreve geldiğimde 253 milyon dolar borç vardı, bunu 50 milyon dolara kadar indirdik. Karanlıktan aydınlığa çıkardık. Bir dönem daha kalsaydım kârda olan bir G.Saray olurdu. Yaptıklarımız sonucunda bıraktığımız güçlü ekonomik yapıyı maalesef Ünal Aysal har vurup harman savurdu.





