Hagi, Alex ve Sergen Yalçın'dan sonra Cezayirli yıldız Ghezzal son yıllarda gördüğüm en etkili sol ayaklı oyuncu... "Kadife" gibi bir sol ayağı var. İster bir metreden araya bırakıyor, ister 40 metreden topu "Adrese teslim" yolluyor. Ghezzal sadece pas atmıyor, ya etkili frikikleriyle ya da öldürücü ayak içi vuruşuylarıyla gole imza koyuyor. En önemli sırrı; sürekli rakibe kendini unutturuyor ve bir anda sahne alıp öldürücü darbeyi vuruyor. İnsan onu izlerken keyif alıyor. Ancaaak; Ghezzal'ın kiralık olması Avrupa'da birçok kulübün iştahını kabartır. Beşiktaş'ın şampiyon olmasında ciddi katkı sağlayan Cezayirli'ye, Türkiye'den bile talipler olabilir. Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası'nı kazanmak "Eğlence yorgunu hatta uykulu" Beşiktaş için çok kolay oldu. 21 yıl sonra finale çıkan Antalya'nın daha coşkulu, mücadeleci ve dirençli bir oyun ortaya koyacağını düşündüm ama yedikleri erken golle çabuk çözüldüler. Sadece Gökdeniz sonuca isyan edip müthiş bir oyun ortaya koydu.

Boffin'in 3. dakikada yaptığı hatayı Josef gole çevirdi. Erken gol oyunun direksiyonuna Beşiktaş'ın oturmasını sağladı. Ghezzal'ın "Al golü sen at" diye verdiği topu Rosier ağlara bırakınca Antalyaspor için maça devam etmek sıkıntılı oldu. Beşiktaş takım oyunundan uzaktı ama N'Koudou, Ghezzal, Rosier, Josef yorgun arkadaşlarını resmen sırtladı. Beşiktaşlı oyuncular tempoyu düşürdüklerinde Antalya'nın dar alanlarda yaptığı presten çabuk, hızlı ve etkili paslarla çıkmayı kolay başardılar. Erken gol sonrası güç dengesi Beşiktaş'a geçti. Antalya'nın etkili olduğu anlara Beşiktaşlı oyuncuların yaptığı pas hataları neden oldu. Genelde; Sergen Yalçın'ın öğrencileri kendilerini sıkmadan, tempoyu istedikleri gibi ayarlayarak, antrenman havasında oynadı ve kupayı kazandı.