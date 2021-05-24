İzmir kazanacak

Göztepe'nin ardından bir takımın daha Süper Lig'de olması İzmir futbolunun ayağa kalkması için itici güç olacak Mustafa Denizli uluslararası deneyimi olan, şampiyonluklar yaşamış bir teknik adam. Finallerin nasıl oynanması gerektiğini iyi bilir

İzmir'de oturduğum yıllarda o zaman 1. Lig vardı. Altay, Göztepe, Altınordu, Karşıyaka ve İzmirspor birlikte mücadele ediyorlardı. O dönemlerde gelirler azdı, kulüpler tribünden gelir elde ediyor, Spor Toto'dan destek buluyorlardı. Başkan ve yöneticilerin de paralı olması şarttı çünkü cebinden ödeme yapıyorlardı. Bozulan ekonomik şartlar kulüpleri de olumsuz etkiledi, 5 İzmir takımı da bir anda küme düştü. Göztepe'nin yükselişi Mehmet Sepil'in kulübü alması ile gerçekleşti. Altınordu'nun da başarısında Mehmet Seyit Özkan'ın idealleri etken oldu. Karşıyaka ayağa kalkmak için çaba sarf ediyor. Altay, İzmir'in en köklü kulübüdür ve yine İzmir'in Süper Lig'de en çok kalıcı olan takımıdır. Şimdi Altay ile Altınordu'nun oynayacakları final İzmir'in kazancı olacak. Çünkü İzmir bir futbol şehridir. Göztepe'den sonra ikinci takım İzmir futbolunun yeniden ayağa kalkması için itici güç olacaktır.



DENİZLİ FİNALLERİN HOCASIDIR

Mustafa Denizli uluslararası deneyimi olan, şampiyonluklar yaşamış bir teknik adam. Finallerin nasıl oynanması gerektiğini iyi bilir. Gerginlik konusunda oyuncularını psikolojik olarak finallere mükemmel hazırlar. Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu yıllardır aynı kulüpte görev yapıyor. Bir oyun anlayışı var. Ancak Samsun maçında vücut dili olarak çok rahat değildi. İstanbulspor ile oynanan rövanş maçında Altaylı oyuncuların sakinliği öne çıkarken, Mustafa Denizli'nin kenardan ayakta maçı izlemesi, sürekli oyuna müdahale etmesi, oyuncular üzerinde oluşacak baskıyı da ortadan kaldırdı. Bir gerçek var; Altınordu playoff'taki 3 takıma da hiç kaybetmedi. Altay, ligde oynadığı 2 maçta da Altınordu'ya mağlup oldu. Altaylı oyuncuların tecrübesi ve sakinliği kendilerinin favori olmasını sağlıyor. Altınordulu oyuncular Samsun maçında gözlemledik ki hepsi baskıdan etkilendi. Telaşla hareket ettiklerine tanık oldum. Altınordu'nun gençliği ve Altay'ın tecrübesi karşı karşıya gelecek. Ya tecrübe kazanır ya da gençlik.



DEV MAÇ ÇARŞAMBA OLİMPİYAT'TA

TFF 1. Lig'de Altınordu ile Altay'ın karşılaşacağı play-off finali çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası saat 20.00 olarak belirlendi.



ALKIŞLAR ALTINORDU'YA

Samsun'da oynanan TFF 1. Lig playoff maçı sonrasında Altınordulu futbolcular alışıldık davranışlarından vazgeçmedi. 90 dakika sonra müthiş sevinç yaşayan futbolcular, duş alıp toparlandıktan sonra soyunma odasını temizleyip, pırıl pırıl yaparak stadyumdan ayrıldı.