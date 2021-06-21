Milli Takım, Lucescu döneminde küme düştü, Rumen hocayı önce tefe koyduk sonra kovduk. Şenol Güneş'le küme düştük; yorum bile yapmadık. EURO 2020'de yürüyerek oynadığımız 3 maçta galibiyeti bırakın berabere bile kalamayıp kalemizde 8 gol gördük ve 0 çekerek turnuvanın en rezil takımı olduk. Birileri bu ağır rezaletin hesabını vermeli. TFF acilen itibar erozyonuna uğrayan Şenol Güneş'in istifasını istemeli. Ya da Şenol Güneş "Milli Takım'ı bıraktım" demeli. Yaşanan bu ağır travma sonrasında Milli Takım oyuncuları ile Şenol Güneş artık Dünya Kupası elemelerinde birlikte çalışmamalı. Yetenekli dediğimiz kadro kariyer olarak dibe vurdu. Kadro yaparken adaleti unutan ve kötü oynayan oyuncularda ısrar eden, tüm eleştirilere karşı inatla direnen Şenol Güneş birçok oyuncunun gözünde güvenini kaybetti. Şenol Güneş göreve devam ederse ben bir futbolcu olsam aday kadroya çağrıldığımda affımı isterim.

Milli Takım taktiksel olarak sınıfta kaldıysa, futbolcu grubu takım oyunundan uzak kendi egosuyla oynuyorsa ve skora bile isyan etmiyorsa bu Şenol Güneş'in acizliğidir. Rıdvan, Taylan, Abdülkadir, Ozan Kabak, Dorukhan, Enes Ünal gibi oyuncular tüm takım kötü oynarken ilk iki maçı bırakın, eğer İsviçre önünde kadroda yer bile bulamıyorlarsa Şenol Güneş'in tercihleri sorgulanmalıdır. İddia edildiği gibi Şenol Hoca'nın kadro ısrarında eğer menajerlerin ve takım içindeki bazı oyuncuların etkisi varsa bu durum daha vahimdir. Not: İsviçre'ye karşı tek başına isyan eden, yüreğiyle oynayan ve tek başına pozisyonlar yaratan Mert Müldür'ü tüm kalbimle alkışlıyorum.