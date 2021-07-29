Galatasaray'ın kadrosuna bakınca taraftarı heyecanlandıracak bir isim bile yok. Bir oyuncunun geleceğine yatırım yapmak ve gençlere yönelmek doğru bir hamledir. Ancak iyi sonuçlar almak için kaliteli, yetenekli ve zeki oyunculara ihtiyaç vardır. Genç isimler 'Ya tutarsa' anlayışıyla alınmamalıdır. Sırf genç oynatmak adına tecrübeye sırt dönmek hatadır. Örneğin tecrübeli Babel ve Diagne ile maça başlamamak tercih yanlışıydı. Ayrıca gol kralı olmuş Diagne itibarsızlaştırılmamalı. Çünkü Diagne hâlâ iş yapar.

Muslera'nın tutması gereken topu yumruklaması sonucu yenen gole kadar sadece sahada koşan, rakiple boğuşan, istekli ama üretemeyen bir Galatasaray izledik.

Fatih Terim'in önceliği; kaybettiğinde dahi alkışlanan, coşkulu, yüreğini sahaya koyan, skor olarak geriye düştüğünde geri dönmeyi başaran bir Galatasaray yaratmak olmalıdır. Bu Galatasaray'ın içinde yaşlı da genç oyuncu da yer almalıdır. Oyuncuların çoğunun oyun zekası, becerisi, koşu kalitesi, yaratıcılığı üst düzeyde olmalıdır. Ancak böyle bir takım kurabilirseniz kalıcı ekol de bırakırsınız. Galatasaray'ın şampiyon olduğu kadrolar Terim'e yol haritası olmalıdır. Melo, Selçuk İnan, Sneijder, Fernando tipi yıldız oyuncular alamazsanız sıradan bir takım olursunuz.

İzlediğim Galatasaray'ın oyun lideri yoktu. Terim'in şampiyon olan takımları hep "Biz" diye düşünür. Gördüğüm Galatasaray, bireysel düşünüyor. Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ne kadar katkı yapar bilemiyorum. Morutan oyun aklı olur mu? Galatasaray'ın orta alanda Fernandes gibi bir dinamoya, hücumda Onyekuru gibi çabuk oyunculara ihtiyacı var.