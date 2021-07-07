Mancini'nin taktiği Luis Enrique'ye karşı tam 80 dakika doğru işledi. İtalyanlar hep sabırlı oynadı, topu İspanyollar'a bıraktı ve pozisyon vermemek için metrekare hesabıyla savunma yaptı. Luis Enrique'nin santrforsuz planı tutmadı. Olmo gibi top tekniği ve oyun aklı yüksek bir oyuncuyu golcü gibi kullanmak İspanyollar'a hücumda üstünlük yaratmadı. İspanyollar da İtalyanlar'ın temaslı oyun tuzağına hiç düşmedi. İtalyanlar ise sürekli hızlı hücumla İspanyollar'ı avlamayı planladı. Ve Mancini'nin "Hızlı hücum" taktiği 60'ta meyvesini verdi. Kaleci Donnarumma'nın hızlı başlattığı atak sonucunda Chiesa mükemmel bir vuruşla İtalya'yı öne geçirdi. Luis Enrique'nin aklı yenilen golden sonra başına geldi ve Morata'yı oyuna aldı. Oysa Juventus'ta oynayan ve savunmadaki Bonucci- Chiellini'yi yakından tanıyan Morata'nın ilk on birde başlamaması hatta devre arasında oyuna girmemesi Luis Enrique'nin büyük hatasıydı. Morata girince Olmo da etkili oynamaya başladı. Morata-Olmo ikilisi İspanya'yı 80. dakikada beraberliğe taşıyan gole imza koydu. Olmo'nun mükemmel pasında Morata golü attı. Uzatmalar İspanyollar'ın baskısı altında geçerken İtalyanlar penaltıları düşünerek takım halinde savunma ağırlıklı oynamaya özen gösterdiler. Penaltılar şans işidir. İspanya'yı penaltılara taşıyan Morata kaçırıp, Jorginho atınca İtalya finale çıktı. İtalya, EURO 2008'de penaltılar sonucu İspanya'ya çeyrek finalde yenilmişti. Rövanşı da almış oldu.