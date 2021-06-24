Faruk Süren-Fatih Terim ikilisi G.Saray’ı Avrupa’da marka yaptı ve UEFA Kupası kazandırdı. Şimdi sıra Burak Elmas-Fatih Terim birlikteliğinde...

Fatih Terim, Florya'ya döndü. Burak Elmas-Terim ikilisinin çalışma şeklinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? "Hoca artık yönetimde de söz sahibi" yorumları var. Ne diyorsunuz?



Burak Elmas'ın ilk doğru icraatı, Fatih Terim'i tekrar Florya'ya geri döndürmesidir. Terim, sadece Florya'nın babası değil, G.Saray'ın tüm sorunlarını iliklerine kadar bilen büyük bir tecrübedir. Burak Elmas ve Fatih Terim ikilisi, G.Saray'ın 4 yıllık şampiyonluğunda ve UEFA Kupası'nın kazanılmasında da birlikte çalıştılar. Burak Başkan, Fatih Hoca'nın neler yapabileceğini ve karakter yapısını iyi bilir. Fatih Hoca asla yönetimlerin işine elini sokmaz. Ne Faruk Süren ne Ünal Aysal ne rahmetli Özhan Canaydın ne de sorun yaşadığı Mustafa Cengiz, Terim'in yönetimlere müdahale ettiği konusunda bir açıklama yapmadı. Şimdi "Elmas değil, Terim başkan oldu" demeye çalışanlar art niyetlidir ve hedefleri G.Saray'ı karıştırmaktır. Ayrıca Terim-Elmas birlikteliği çok daha sıcak ve daha doğrulara yönelik olacaktır. Terim, asla kendi egosuna yönelik hareket etmez. Verdiği transfer listesindeki isimler de G.Saray bütçesine uygun isimlerdir. Tekrarlıyorum; Faruk Süren-Fatih Terim ikilisi G.Saray'ı Avrupa'da marka yapmış ve UEFA Kupası'nın kazanılmasını sağlamıştı. Şimdi Burak Elmas- Fatih Terim birlikteliğinin G.Saray'ı yeniden Avrupa'da güçlü bir noktaya getireceğine inanıyorum.



YALÇIN HAK ETTİĞİ PARAYI ALDI



Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaştı. Rakamın bonuslarla beraber 30 milyon TL olduğu konuşuluyor. Türkiye'de teknik adam maaşları çok tartışılıyor. Bu anlaşmaya dair yorumunuz nedir?



Beşiktaş taraftarı bastırdı, yönetim Sergen Yalçın ile anlaştı. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ta kalması çok doğru oldu. Yalçın'ın Beşiktaş'tan 30 milyon TL alacağını çok bulanlar var. Ben katılmıyorum. Sergen Hoca geçen sene Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürdü, transferler geciktiği için PAOK'u eleyemediler.



Dar kadroyla, Ümraniye'de kurduğu mükemmel aile ortamı ile Beşiktaş'ı şampiyon yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Beşiktaş yönetiminin Devler Ligi'nden ciddi bir para alacağını biliyoruz. 30 milyon TL Sergen Yalçın'ın hak ettiği bir paradır. Eğer Başkan Çebi yeni bir hoca getirseydi, Beşiktaş'a uyum sağlaması, adapte olması, hatta yeniden başarıyı kovalaması çok zor olurdu. Sergen Yalçın'ın geri dönüşüyle Beşiktaş'ta göreve devam eden tüm oyuncular da kafaca rahatlamıştır.



GÜNEŞ İKİ SORUYA CEVAP VERMELİ



Milli Takım ve Şenol Güneş, ağır bir şekilde eleştiriliyor. Futbol Federasyonu'nun ne yapmasını bekliyorsunuz?



Türk Milli Takımı EURO 2020'de sadece skor ve puan olarak rezil olmamış, ciddi bir itibar kaybı yaşamıştır. Bunun hesabını TFF ve öncelikle Şenol Güneş vermelidir. Örneğin İspanya Futbol Federasyonu, 2010'da Dünya Şampiyonu, 2012'de Avrupa Şampiyonu olan Del Bosque'yi 2014'te Dünya Kupası'ndaki rezaletten sonra görevden almış ise TFF de Şenol Güneş'in istifasını istemelidir ya da Şenol Hoca, "Ben Milli Takım'ı bıraktım" deme cesaretini göstermelidir. TFF ve Şenol Güneş arasında verilecek kararları parasal sözleşme engellememelidir. Benim tanıdığım Güneş, hakkını almadan görevden ayrılmaz. TFF medya üzerinden istifa etmesi konusunda Güneş'e mobbing yapmamalıdır. Eğer TFF başarısızlığın hesabını soramazsa ve Şenol Hoca ile ilgili bir karar alamazsa acilen istifa etmelidir. Çünkü TFF de başarısızlık sonucunda itibar kaybetmiştir. Ayrıca Şenol Hoca'nın futbolculara yönelik söylediği sözler çok yanlıştı. Dünya Kupası grup elemelerine Şenol Hoca ile devam etmek Milli Takım'a huzur getirmez. Eğer bu oyuncu grubu başarısız olmuş, kendi egosuyla bireysel oynamış ve yüreğini sahaya koymamışsa bunun sorumlusu, bu oyuncuları kadroya alan Şenol Güneş'tir. Antalya kampına erken gelen ve çalışmalara başlayan bazı yerli oyunculara yer vermemek de Şenol Güneş'in bir hatasıdır. Aslında TFF sormalı, Şenol Hoca da şu sorulara cevap vermelidir: 1-Bu takımın kurulmasında menajerlerin etkisi var mı? 2-Şenol Hoca bazı oyuncuların boyunduruğu altına girdi mi?



KOÇ AKIL VERENLERİ GÖZDEN GEÇİRMELİ



F.Bahçe'nin hâlâ hocası yok. Başkan Koç, "2.5 adayımız var" dedi. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?



F.Bahçe'nin hoca konusundaki tavrı beni çok şaşırtıyor. Erol Bulut görevden alındığı gün Başkan Koç'un yeni hoca konusunda kollarını sıvaması gerekirdi. Yabancı bir hoca gelecekmiş. Eğer bu yabancı daha önceden F.Bahçe'yi çalıştırmış bir isimse sorun olmaz. Ama yeni yabancı hocalar ülkeye, kulübe uyum sağlamakta geç kalabilir hatta mevcut kadroyu beğenmeyebilirler. Ayrıca Başkan Koç'un Portekizli hoca ısrarını da anlamıyorum. Türkiye'de Portekizli hocalar hiç başarılı olamamış ki! Başkan Koç kendisine akıl verenleri bir daha gözden geçirmeli. F.Bahçe'nin başına gelecek hoca eğer yabancı olacaksa gövdeli, kariyerli ve takım üzerinde tartışma yaratmayacak bir isim olmalı.



DOKTORLARIN HABERİ YOK MU!



Hakan Çalhanoğlu, Bakü dönüşü jet hızıyla İnter'e imza attı. İddiaya göre, maç maratonu boyunca İnter ile pazarlık yaptı. Bu performansını etkilemiş olabilir mi? Bir de tüm idmanlara çıkan Taylan önceki gün sürpriz bir şekilde ameliyat oldu. Yorumunuz nedir?



Milli Takım'da transfer görüşmeleri hep oluyor. 2008'de Emre Belözoğlu F.Bahçe ile pazarlık halindeydi. Hakan Çalhanoğlu da Bakü dönüşü İnter'e imza attı. Bu tür pazarlıkların yapılması Şenol Güneş'in kampa hakim olamadığının göstergesidir. Çalhanoğlu, İnter ile anlaştı diye Milli Takım'da etkili olamamışsa, bunun bedelini bir daha kadroya çağrılmayarak ödemelidir. Oynamayan Taylan, Florya'ya geldikten sonra fıtık ameliyatı oluyorsa bu sorun da Milli Takım'ın doktorlarının acizliğidir. Taylan sakatsa neden Milli Takım'a çağrıldı?