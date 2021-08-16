Fenerbahçe vasat oynuyordu, Adana Demirspor'a pozisyon veriyordu. Gustavo'nun bir şutu direkten dönmesine rağmen Fenerbahçe'nin tek isabetli şutu yoktu. Samatta çok etkisizdi. Ferdi de sık hata yapıyordu. Oyunu iyi takip eden Pereira hemen neşteri vurdu ve Samatta ile Ferdi'yi çıkardı. Savunmaya Serdar'ı, forvete de Almanyalı Serdar'ı aldı. Fenerbahçe ilk isabetli şutta da Mesut ile golü buldu.

Adana Demirspor sürekli destek atan taraftarıyla 'kaos futbolu' anlayışıyla Fenerbahçe'yi ciddi baskı altına aldı. Adana'da coşku, istek ve mücadele üst düzeydeydi. Ancak; Balotelli, Akintola, Castro, Belhanda başta olmak üzere Adana'da her oyuncu bireysel olarak sonuca gitmeye çalışınca pozisyonlar harcandı. Final vuruşlarında telaş ön plana çıktı. Samet Hoca'nın Assombalonga'yı oyuna alırken Balotelli'yi çıkarması yanlış hamleydi. Castro'nun çıkması daha doğru olurdu. Assombalonga-Balotelli Fenerbahçe için daha güçlü ve etkili tehdit olurdu.

Fenerbahçe'de başta kaleci Altay olmak üzere Szalai, Tisserand, Serdar Aziz üçlüsü savunmada dikkatli oynadı. Mesut Özil ile İrfan Can iki kanadı sürekli alan değişerek kullandı ve Adana savunmasının dikkatini dağıttı

Fenerbahçe'nin attığı golü santrfor Serdar başlattı, İrfan ortaladı, Mesut golcü pozisyonunda topa dokundu. Pelkas çok önemli ama Mesut-İrfan ikilisinin pas ortaklığının üreteceği pozisyonlar iyi bir golcüyü kral yapar. Ayrıca ikinci yarı mükemmel oynayan ve Pereira'nın 'prensim' dediği İrfan'ı Adanalı oyuncular durdurmakta zorlandı. Sonuç; Fenerbahçe'nin sistemi tartışılırken hazırlık maçlarında yenilgi yüzü bile görmeyen Vitor Pereira sezona galibiyetle başladı. Kazanan haklıdır.