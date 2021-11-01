Terim'in sistemde ve iki oyuncunun yerlerinde yaptığı değişiklik G.Saray'a olumlu yansıdı. 4-1-4-1 anlayışında tek ön libero olarak görev yapan Berkan, çok koşarken basit oynadı, dikine etkili paslar da attı. Demek ki; Taylan-Berkan ikilisi birlikte oynarken ön libero rolünü bölüşüyorlarmış ve bu yüzden verimli olmuyorlarmış. Galatasaray skoru ele geçirdikten sonra orta alanın güçlenmesi adına Taylan-Berkan oynayabilir. Terim de doğru bir hamleyle skor 2-0'a gelince orta alanda ikili formüle döndü. Morutan kanatta ayaklarına pranga vurulmuş gibi oynuyordu. Terim'in "Forvete yakın ve serbest oynayacaksın" talimatından sonra Rumen yıldız müthiş etkiliydi. Araya pas attı, sıkışan oyunda topu ters kanada aktardı. Derin ve kapalı savunma yapan Gaziantep kilidini bir çilingir vuruşuyla açtı. Galatasaray'ın oyun değişiminde Berkan ile Morutan üstlendikleri görevi başarıyla yerine getirdi. Marcao savunmada geceye damga vuracak üst düzeyde bir futbol oynadı. Dikkatliydi, rakiplerinin kolay top kullanmasına izin vermedi ve Nelsson ile birlikte kritik hamlelerde bulundu. Van Aanholt tekniği yüksek ama çok pozisyon hatası yapıyor ve hücumdan geriye dönmekte geç kalıyor. Antep, hücumlarını daha çok Van Aanholt'un bölgesinden yaptı. Hollandalı sol bekin bu zafiyeti savunmada sıkıntı yaratıyor.

Galatasaray'ın hücumdaki enerji santrali Kerem, çalışkanlığı ve koşu kalitesiyle yine ön plana çıktı. Kerem, etkili oyununu Feghouli'nin enfes pası sonrası attığı kalite kokan golüyle süsledi. Halil fizik olarak güçlenmeli ve ikili mücadelelerde ayakta kalmaya çalışmalı. Şut atmadan önce "Boşta arkadaşım var mı?" diye çevre kontrolü yapmalı.