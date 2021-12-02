1- Burak Elmas'ın toplantısına katıldınız. Genel olarak nasıl buldunuz?

Çok cesur açıklamalarda bulundu. Medyanın başkandan röportaj adına idmanların açılmasını istemesini doğru buluyorum. Eğer kapıları kapatırsanız o zaman medya yazmak istediğini yazar. Bu buluşma, bundan sonraki toplantılar adına önemli bir yol haritası olacaktır.



2- 'Soyunma odası koridorlarında ses kaydı yapan gözlemci yakaladık' dedi Başkan Elmas. Ne diyorsunuz?

Ses kayıtlarının bulunmasını dehşetle dinledim. O koridorlar Galatasaray'ın yatak odası gibidir. Bu gözlemciler kimse deşifre edilmeli, hatta mahkemeye verilmelidir. Sadece belirlenen isimleri TFF'ye sunmak yeterli olmaz. Bu skandala imza atanlara görevden el çektirilmelidir.



HACİVAT İLE KARAGÖZ OYUNU OYNANIYOR!



3- Hakemlere karşı sert yorumlar vardı. Galatasaray, Merkez Hakem Kurulu'ndan ne bekliyormuş?

Sadece Galatasaray değil tüm kulüpler MHK'den doğru atama yapmasını istiyor. Hakemlerin de adaletli düdük çalmasını bekliyor. MHK'nin şeffaf olmadığını anladım. Birileri tarafından yönetildiğini algıladım. Yani MHK, 'Hacivat ile Karagöz' oyununa benziyor.



4- 'Hakem raporlarını değiştiren gözlemciler var' diyor Sayın Başkan. Bu konuda elinde belge var mı?

Elmas'ın gözlemcilerle ilgili, 'Raporlar maç bittikten sonra gönderilsin' talebini doğru buluyorum. Bu raporlar ertesi güne kalınca değişikliğe uğruyormuş. Üstelik maçın hakemlerinin raporlarına da müdahale ediliyormuş. TFF, Elmas'a kulak vermeli. Elmas'ın elinde belge yok ama güçlü bilgiler var ve rapor değiştirenlerin isimlerinin de TFF'ye verildiğini söyledi



HER OYUNCUYU SATARIZ



5- 1996-2000'deki modele dönmek ne demek?

Genç ve gelecek vadeden bir takım kurmak istediklerini, aslında 5 yıl birbiriyle oynayacak bir takım yaratmaya çalıştıklarını vurguladı. Ben de kendisine, 'O dönemde mali zorluklardan dolayı Ilie ve Filipescu satılmıştı. G.Saray'ın değerli oyuncularına ocakta teklif gelirse satar mısınız?' sorusunu yönelttim. Başkan'ın cevabı şöyle oldu: "Değerini bulan her oyuncuyu satarız."



6- Kerem Aktürkoğlu'nu satmayı düşünüyor mu Galatasaray?

Kerem ile sözleşme uzatma konusunda anlaşılmış. Uzatılacak sözleşmeye çıkış maddesi konmayacak. Kerem, Avrupalı ünlü kulüplerce izleniyor. Değerini bulursa Galatasaray satabilir.



MOHAMED'İ ALMAYA SICAK BAKMIYORLAR



7- Mohamed'in bonservisi için söylediği sözlere bakarsak Galatasaray istekli değil. Siz ne düşüyorsunuz?

Bu konuda Başkan, "Önümüzde bir ay var" dedi. Sonra da "Bu iş teknik heyetin" diyerek topu Terim'e attı. Ben Mohamed'in maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve G.Saray'ın alıcı rolünü üstleneceğini zannetmiyorum.



8- Galatasaray devre arasında transfer yapacak mı? Başkan Burak Elmas böyle bir sinyal verdi mi konuşmasında?

Başkan Elmas, Galatasaray'ın gelecek sezonki bütçesini 35 milyon Euro'ya indirmeyi planladıklarını söyledi. Devre arası transferi düşündüklerini vurguladı. Ancak 20 milyon Euro'luk 3 santrfora sahip olduklarını, ocakta ayrılacak oyunculardan kalacak bütçe doğrultusunda transfer yapabileceklerini dile getirdi.



AKSİNİ SÖYLEYEMEZ TRİBÜNE KİMSE GELMEZ



9- Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası var mı? Başkan, zirve ile aralarındaki büyük fark için neler düşünüyor?

Galatasaray Başkanı, yarıştan kopmadıklarını vurguladı. Yarışa devam edeceklerini ısrarla anlattı. Zaten aksini söyleyemez çünkü tribüne taraftar gelmez...



10- 'İstenmeyen 9 hakem' sözü var Başkan'ın. Kim bunlar?

Kulüplerin toplamda 9 hakemi istemediğini söyledi ama isim vermedi. Bu hakemleri göndermenin çözüm olmayacağını vurguladı. 'Çünkü önümüzdeki sezon da kulüpler bir 9 hakemi daha istemezse kriz çıkar' dedi. Asıl sorunun, hakemlerin kalitelerinde olduğunu söyledi.