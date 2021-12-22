Yunus Akgün'ün oynadığı futbol ve attığı muhteşem goller, Fatih Terim'in transfer mühendisliğinin iflas ettiğinin belgesidir. Galatasaray'ın Terim'le yaşadığı şampiyonluk dönemlerinde transferleri Faruk Süren, Ünal Aysal ve Dursun Özbek gibi başkanlar yapmıştır. Kadro mühendisliğinde "Papatya falı" açılmamalıdır. Terim bir hoca olarak, tanıdığı yeteneklerini bildiği 21 yaşındaki Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a veriyor. Ardından "Ya tutarsa" anlayışıyla Keçiörengücü'nden 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı 1.5 milyon Euro bonservis verip alıyor. O Yunus Adana'yı zirveye taşıyor ve G.Saray'a jenerik olacak goller atıyor. Bal yapmayan Barış kadroda bile yer bulamıyor. Terim'in yere göğe sığdıramadığı Morutan el freniyle oynuyor ve kaleye üç şut atıyor, birini bile isabet ettiremiyor. Morutan öyle torpilli ki; yenilen ikinci golden sonra oyundan alınıyor. Rumenler'in transferinde etkileri olduğu söylenen Hagi ile Popescu acaba bu Morutan'ı ve Cicaldau'yu transfer ederler mi? Bir frikik vuruşu bile kaleyi tutmayan Cicaldau ile Morutan berbat bir kadro mühendisliği sonrasında Galatasaray'a atılmış pahalı bir kazıktır.

Yıllarca "Sol bek oynamaz" dediğim Ömer, Adana ataklarında koridor oluyor. Terim öfkelendiği için Aanholt kulübede oturuyor. Gençleştirilmiş G.Saray sahada kadro değişikliği yüzünden "Beceriksizler" ve "Acemiler" görüntüsünü veriyor. Başakşehir'e harika kafa golü atan Mostafa bir golcüye yakışmayan fırsatları kaçırıyor. G.Saray'ın 4 milyon doları varsa bunu rakip kale önünde duvar bile olamayan pas kalitesi sınırlı Mostafa'ya harcamasın. Adana'daki yenilgi bu kez hakeme bağlanamaz. Ama yenilgiye neden olanlar bence çuvaldızı artık kendilerine batırmalıdır.