Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Yönetimi'ne boyun eğdirmek için MHK üzerinden operasyon yapmaya devam ediyor. Başkan Burak Elmas'ın söylemleri sonrası, TFF içindeki güçler Galatasaray'a karşı şer cephesini büyütüyor. Fatih Terim, Lazio maçı öncesi yaptığı yorumda şöyle demişti; "Bahattin Şimşek, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk'ün VAR'da olmaları bir tesadüf mü? Bu üç hakem Galatasaray lehine verilmesi gereken pozisyonlara ve penaltılara sessiz kalırken, aleyhine cesurca hareket ettiler."

MHK, TFF'nin maşası olarak Sivas maçına Ümit Öztürk'ü atadı. O Öztürk, Fatih Terim ile fotoğraf çektirdiği için dışlanmış ve uzun süre maç alamamıştı. Rüzgârı terse çeviren hakem Ümit Öztürk, Sivas'ta G.Saray aleyhine çalıştı, VAR'da görev yaptığında da yine Galatasaray lehine oluşan pozisyonlarda hakemi uyarmadı. Diagne'ye yapılan hareket penaltıydı. Pozisyonu Ümit Öztürk net gördü, çalmadı, VAR'daki Arda Kardeşler ile deneyimli Bahattin Duran monitör daveti bile yapmadı.

Oynamak isteyen Galatasaray, oynatmayan ise Sivas'tı. Galatasaray'da Lazio maçının yorgunluğu vardı. Özellikle Terim'in Marcao'nun yokluğunda Luyindama'yı tercih etmesi yine bomba etkisi yaptı. O Luyindama maç boyu oyun kuramadı, bir kez bile olsun isabetli pas veremedi, sonunda da kaleci Muslera'yı sakatlayıp yenilen gole resmen imza attı. Luyindama artık Terim'in planlarında olmamalı.