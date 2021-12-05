Başkan Burak Elmas bizlere, "Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray yaratmak" dedi. İzlediğimiz Galatasaray genç ve dinamik olabilir ama asla kaliteli, akıllı ve yetenekli değil. Kerem'i, Marcao'yu, Feghouli'yi, Cicaldau'yu ve Muslera'yı bir kenara koyuyorum. Diğerlerinden hedefe gidecek oyuncu grubu olamaz. Fatih Terim maalesef kadro mühendisliğinde ciddi hata yaptı. Bazı oyuncular "Ya tutarsa" anlayışıyla alındı ve bu oyuncuların kalitelerinin "Büyük Takım" için yetmediğini görüyoruz. Türk futboluna birçok genç ve yetenekli oyuncuları kazandıran Terim eski Terim olsaydı bu tür oyuncuları Galatasaray'dan içeri bile sokmazdı. Özellikle Terim'in, "Çok beğeniyorum" diye aldırdığı Morutan galiba aklımızda sadece attığı iki golle kalacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'ye attığı gol dışında Mostafa Mohamed sahne alamadı. Bir pozisyonda topa teknik bir vuruş yapması gerekirken az daha direği kıracaktı. Tekniği, çalım atma becerisi olmayan Mostafa rakip önünde pas duvarı bile olamıyor. Şut atmıyor diye eleştirdiğim Berkan-Taylan ikilisi Altay'a karşı şut attılar ama hedefi tutturamadılar. Özellikle Berkan'ın penaltı yaptığı pozisyonda topa yükselişi "Dağınık yatak" gibiydi. Bir oyuncu eline koluna dikkat etmeden topa böyle savruk yükselir mi? Terim nedense bazı oyunculara gereksiz öfkeleniyor. Ben Galatasaray'ın elindeki ideal santforu Diagne olarak söylemiştim. Diagne oyuna girdi golünü attı. Diagne girerken Halil çıkmamalıydı. Altay takımı açık oyunu tercih edip Galatasaray'ın üzerine cesaretle gidince tempolu bir maç izledik. Altay gücü kalitesinde mükemmel mücadele etti, oyunu hiç çirkinleştirmedi ve bir puanı da haklı olarak aldı.