Üç maymunun görmeyeni!

İrfan Can olayında koridorda yaşanan onca gürültü ve patırtıya rağmen Mete Kalkavan’ın “Görmedim” demesi 3 maymunun gözü kapalı olanına benziyor

Galatasaray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının ortak hareket etmeleri TFF içindeki bazı güçlerin hiç hoşuna gitmiyor. Bu güçler şimdi 4 büyük kulübü birbirine kırdırmak için çeşitli senaryolar hazırlıyorlar. Özellikle başkanların eleştiri olarak yaptıkları söylemler aynı kapıya açılmasına rağmen cezaları verirken bilerek farklı uyguluyorlar. Örnek mi?.. F.Bahçe Başkanı Ali Koç haklı olarak TFF'yi ağır sözlerle eleştiriyor ama uyarı cezası alıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de eleştirilerinde haklı olmasına rağmen 21 gün men cezası alıyor. Eşit olmayan cezalarla amaç iki başkanı, "Bana şu kadar ceza verdiniz, Ali Bey'e ihtarı yeterli buldunuz" şeklinde birbirine kırdırmak. Aslında Koç'un da Çebi'nin de itirazları aynı kapıya açılıyor. TFF'deki güçlerin amacı "Gövde gösterisi" içinde başkanları kafa kafaya vurdurmak. Yıllardır bu güçler TFF'de barınıyorlar ve hazırladıkları bu çirkin senaryolarla besleniyorlar.



TEMSİLCİNİN RAPORDAKİ İFADELERİ YUMUŞATILMIŞ

G.Saray Başkanı Burak Elmas benim de katıldığım toplantıda bu senaryolara değinmiş ve "Kulüpleri birbirine düşürmeye çalışıyorlar" vurgusunu ısrarla yapmıştı. Örneğin; Marcao, Giresun'da maç içinde Kerem'e saldırıp oyundan atılmış ve 8 maç ceza almıştı. Kamuoyu da bunu çok iyi işlemişti. Son Göztepe-F.Bahçe maçında ne oldu? Devre arası Göztepeli Atakan soyunma odasına giderken İrfan Can Kahveci, önce rakibini iki omuzdan tuttu ve duvara itti, sonra da tokat attı. İrfan Can'ın saldırısı Göztepe'nin kamera görüntüleriyle her yere ulaştı. Temsilci Mukadder Kardiyen'in raporuyla İrfan Can 44. maddeden 5-10 maç ceza istemiyle disipline sevk edildi. Öğrendiğim kadarıyla temsilcinin rapordaki ifadeleri yumuşatılmış. Sonuç; iki maç ceza verildi. Koridorlarda yaşanan onca gürültü ve patırtıya rağmen Mete Kalkavan'ın "Görmedim" demesi, 3 maymunun gözü kapalı olanına benziyor. Devre arası İrfan kırmızı kart görseydi maçın yarısında olmayacak ve Serdar'ın golüne asist yapamayacaktı.



ARICI GÖREVİ BIRAKMALI

Elmas, "Soyunma odası koridorlarında gizli ses kaydı yapan temsilciler var" demişti. G.Saray-F.Bahçe maçında bu ses kaydını koyan temsilcinin ismine ulaştım ama kaynağım zarar görmesin diye açıklamıyorum. İzinsiz kaset kaydı yapmanın ceza hukukunda bir yaptırımı vardır diye düşünüyorum. Kaset rezaletinden sonra Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı görevi bırakmalıdır. TFF, birilerinin arpalığı olmaya son vermelidir.







BAŞKAN İSİMLERİ BİR BİR AÇIKLAYACAK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün olağanüstü bir basın toplantısı düzenleyecek. Gündemine ise TFF, hakemler, Fatih Terim'e verilen ceza ve koridorda gizli ses kaydı alan temsilcinin deşifresi var. Nef Stadyumu'nda saat 12.00'de başlayacak toplantıda oldukça sert bir konuşma yapması beklenen Burak Elmas'ın ajandası şöyle:

1- Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) kimlerin başkan adaylığı için lobi yaptığını ve bu süreçte TFF cephesinde Galatasaray aleyhine hareket eden isimleri açıklayacak.

2- Ç.Rize-G.Saray maçını yöneten hakem Ali Palabıyık ve ekibine 7 haftadır görev verilmiyor. G.Saray-F.Bahçe derbisindeki kararlarıyla sarı-kırmızılı kulübün tepkisini çeken orta hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu maç almaya devam ediyor. Bu konu masaya yatırılacak.

3- PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 5+1 maçlık cezayı onayan Tahkim Kurulu'nun kararı irdelenecek.

4- Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı ve ekibi hakkındaki görüşlerini paylaşacak, Aslantepe'de koridorda gizli ses kaydı alan temsilciyi deşifre edecek.