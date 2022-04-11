İsmail Kartal ile Torrent'in kulübedeki hallerine bak, derbinin sonucunu keşfet. Geldiği günden bu yana hoca olarak farklılığını ortaya koyamayan Torrent, Fenerbahçe derbisini sadece izledi. Torrent bilgili ve analizi güçlü bir hoca olsaydı oyuncularına şu iki uyarıyı mutlaka yapardı; 1-İrfan Can'a topu rahat kullanacak alanı vermeyin. 2-F.Bahçe'nin gizli golcüsü Zajc'a dikkat edin.

İrfan Can, elini kolunu sallayarak oynadı. Atakları organize etti. Gollerin başlangıç paslarını verdi. Torrent, İrfan'a "Nasıl önlem alırım?" diye kafa bile yormadı. Aanholt'un bölgesinden İrfan'ın hazırladığı ataklarda Osayi hep bindirdi ve Zajc'a da golü attırdı. Yenilen golde yine gölgeleri kovalayan, adama koşmayan ve hemen arkasındaki Zajc'a dikkat etmeyen yine Taylan oldu. Bir oyuncu aynı hataları devamlı yapar ve hiç ders almaz mı? Cicaldau, Taylan, Berkan üçlüsü orta alan düellosunda Zajc, Mert Hakan, Crespo üçlüsüne karşı kalite açısından zayıf kaldı. G.Saray'ı hücuma Babel ile Kerem bireysel becerileriyle taşıdı. Kerem biri net iki pozisyonda etkili oldu. Kerem, keşke Altay'ın üzerine giden şutunda topa yüksekten değil yerden vursaydı. Cicaldau etkisiz oynuyor, Gomis yürüyor, Taylan çok top kaybı yapıyor. Babel yorulmuş. Kulübede robot gibi duran Torrent yenilen ikinci golden sonra değişikliğe gidiyor. İspanyol hoca derbi öncesi verdiği röportajda, "Bana 4'ü birinci sınıf 7 oyuncu alınırsa G.Saray'ı Pep'in sistemine göre oynatırım" dedi. Mevcut kadroda Kerem, Muslera, Marcao, Nelsson dışında kaliteli oyuncu yok. Yeni G.Saray yönetimini zorlu günler bekliyor; Para lazım. Hoca lazım. Futbolcular lazım.