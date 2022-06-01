Takımın omurgasını bozamazsınız

Başkan adayı Hamamcıoğlu'nun haziranda ödenecek 25 milyon Euro için, "Nelsson, Marcao ve Kerem'i satacağım" dediği bilgisine ulaştım. Ancak bu söylem çok hatalı... Bu üç oyuncu takımın vazgeçilmezleridir. Yerlerine aynı kalitede isimleri koyamazsınız. Özbek ise futbolcu satmayacağını, aksine kadroyu güçlendireceğini açıkladı

Sosyal medyada, "Dursun Özbek Ada'yı satacak" diye ifadeler kullanılıyor. Tamamen uydurma... Ada, Özbek'in babasının malı değil ki. Galatasaray üyelerinin izni olmadan Galatasaray'ın iğnesi bile satılamaz. Kaldı ki; Dursun Özbek ve yönetimi, Ada'yı en kısa sürede hizmete sokmak için hemen kolları sıvayacak. Ayrıca Ada'nın yeni düzenlenmesi Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla yapılacak. Ada'nın kulübe maliyeti olmayacak. Haziran ayında Galatasaray'ın 25 milyon Euro'luk ciddi ödemesi var. Bu ödemeler Falcao'ya, Mostafa Mohamed'in bonservisine, Morutan ile Cicaldau'nun transfer taksitlerine ve Berkan için Alanya kulübüne yapılacak.







ALICILARIN İŞİNE GELİR!

Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na üyelerle yaptığı zoom görüşmesinde, "25 milyon Euro'yu nasıl ödeyeceksiniz?" diye soruldu. Sayın Hamamcıoğlu'nun, "Nelsson, Marcao ve Kerem'i satacağım" dediği bilgisine ulaştım. Bu söylemin iki önemli hatası var: 1- Marcao, Kerem ve Nelsson, Galatasaray omurgasının vazgeçilmezleridir. Yerlerine aynı kalitede oyuncu koyamazsınız. 2- Oyuncu satışından bahsetmek alıcı konumundaki kulüplerin pazarlıkta ellerini güçlendirir. Alıcılar, "Nasıl olsa satacaklar" rahatlığı içinde hareket ederler. Futbolcunun değeri düşer. Dursun Özbek ise oyuncu satmayacağını, aksine güçlü isimlerle takımı güçlendireceğini açıkladı. G.Saray'ın son iki şampiyonluğundaki kadrosuna bakarsak Özbek'in kurduğu takımın farkını görebiliriz. İster Özbek isterse Hamamcıoğlu başkan olsun, G.Saray gelecek sezon çok iyi kadro kurmalıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında her takım şampiyon olmak için kadro kuracaktır.



COLUMBUS PROJESİ...

Bankalar Birliği anlaşması kulüplere sıcak para sağladı ama manevra alanını daralttı. Galatasaray'ın 2 milyar 250 milyon borcu var. Dursun Özbek ve yönetiminin kısa vadede hayata geçecek 5 milyarlık projeler yaptığını duydum. Bu projeleri cuma günü Erden Timur üyelere anlatacak. Cemal Özgörkey'in 2.5 milyar değerindeki Columbus projesi de büyük değer taşıyor. Sistem nedense kasa kolaylığına izin vermiyor. Kulüplerin ekonomik yapısını bankalar yönetiyor. G.Saray'ın hem fabrika ayarlarına hem de Ali Sami Yen'in kurduğu şekle dönmesi için kısa sürede gelir sağlayacak projeler önem taşıyor.