İki deplasman maçında attığı gollerle Galatasaray'a 6 puan kazandıran Gomis adeta "Can simidi"ne benziyor. Büyük tecrübe Gomis'i artık teknik heyet de yönetim de gönderemez. Galatasaray'ın sadece ligde oynayacağını düşünürsek vücudunu iyi kullanan ve topa vuruş kalitesi mükemmel olan Gomis, bu ligde hâlâ çok iş yapar. Galatasaray keşke Avusturya kampından dönmeseydi. Seferovic, Oliveira, Kerem, Yunus gibi ön plana çıkan ve lige damga vurması gereken oyuncular düşük performanslarıyla şaşırtıyor. Kafası dalgın olan Kerem "Küskün" gibi oynuyor. Adana'da Balotelli'ye inanılmaz asistler yapan, müthiş gollere imza atan Yunus belki çok çalışıyor ama ayaklarına pranga vurulmuş gibi aynı gollük vuruşları yapamıyor. Frikik ustası Oliveira alışılmış sert ve isabetli vuruşları yapamadı ama Mertens oyuna girdikten sonra Galatasaray pas dağınıklığını düzeltti. Halı saha pozisyonlarına benzer mesafede topla buluşan Seferovic'in gol yapması gereken yerde Emre Akbaba'yı pas vermesini "Akıl tutulması" olarak görüyorum. Seferovic'in yerinde Gomis olsaydı Galatasaray erken golle maça başlar ve strese girmezdi.

Galatasaraylı oyuncular bireysel becerileriyle oynuyor. Neden? Çünkü Galatasaray'ın belirli bir oyun anlayışı yok. Oyuncular sistemsizlikten fazla pas hatası yapıyor, çok top kaybıyla oynuyor. Büyük takım bu kadar arıza yapamaz. Ayrıca Okan Hoca, Kerem-Yunus ezberini bozmalı. Çünkü bu iki oyuncu maç içinde rakibin ezberini dağıtacak kanat değişikliği yapmayı akıl edemiyor. Kerem ile Yunus yerlerini garanti görmemeli ve Okan Hoca da bu ikiliyi rekabete sokmalı.