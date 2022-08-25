Kopenhaglı oyuncular "Uyu yavrum uyu. Ninnilerle uyutayım seni, ninnilerle avutayım seni" şarkısı gibi Trabzonspor'u resmen uyuttu. Abdullah Avcı ve ekibi de kulübede adeta "Hipnoz" olmuş gibi Kopenhag savunmasının direncini kıracak hamleleri yapamadı. Örneğin Cornelius iki Kopenhag maçında da çok etkisiz kaldı. Cornelius belki de ülkesinin takımına karşı yaşadığı duygusallık yüzünden kafaca konsantre olamadı. Avcı; Cornelius'u çıkarıp, Djaniny'yi santrfora çekip Trezeguet'yi çok erken oyuna almalıydı. Cornelius ikinci yarı sahada olmamalıydı. Zaten Trezeguet'nin yerine kanatta Djaniny'nin başlaması sürpriz oldu. Yine de Djaniny'nin 5. dakikada karşı karşıya kaçırdığı gol Trabzonspor adına "Kırılma noktası"ydı. Bu tür maçlarda rakibin oyun anlayışını bozmak için böyle net pozisyonları gol yapacaksın. Kopenhag takımı Trabzon'a oranla daha ciddi ve dirençli oynadı. Özellikle top Trabzon savunmasına geçtiğinde hemen 3 Kopenhaglı oyuncu baskı yaptı. Trabzonlu futbolcular tempoyu yukarı çekemeyince geçiş oyununda hızlı pas trafiği yaratmada ve oyun Kopenhag'ın istediği gibi gelişti. Trabzonlu oyuncular yedikleri baskıdan dolayı çok fazla geriye yana pas oynayarak akan zamana dikkat etmedi. Trabzon'un pozisyon üretme konusunda kısır kaldığını gördüğü halde Avcı'nın ilk değişikliği 65'te yapması çok gecikmiş hamleydi. Danimarka'nın komşusu Hollanda'dan gelen Danny Makkelie de Kopenhaglı oyuncuların zamanı çalma konusunda geç taç atışlarına, abartılı faul davranışlarına resmen göz yumdu.

Trabzonspor ayağına gelen fırsatı kaçırdı. Bu Kopenhag eğer transfer yapmaz ise gruplarda sonuncu olur.