Yaşar Kemal Uğurlu'nun G.Saray-Gaziantep maçına atanması asla yapay zeka olamaz. Olsa olsa şaibeli zeka olur. Eğer G.Saray taraftarı sağduyulu hareket etmeseydi Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan çirkin tribün olayının daha fazlası Aslantepe'de sahnelenirdi ve yaşanacak çirkinliklerin senaristi ve başrol oyuncusu Yaşar Kemal Uğurlu olurdu. Bunca meslek yaşamımda Yaşar Kemal Uğurlu kadar G.Saray'a düşman bir hakem görmedim. Örnekler vereyim; Erzurum'da Falcao'yu yok yere attı. Rize'de Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi yardımcılarıyla beraber ofsaytı çalmadı. Trabzonspor'un Başakşehir'e şampiyonluğu kaybettiği sezon ligi dizayn eden hakemlerden biriydi. Bu Uğurlu kimin adamıdır, kimin torpillisidir bilemem ama TFF Başkanı, futbolu katleden bu hakeme düdüğünü astırmalıdır. G.Saray yönetimi de sessiz kalmayıp Yaşar Kemal Uğurlu'nun G.Saray'a yönelik yaptığı tüm çirkinlikleri bir kasette toplayıp barkovizyonda yayınlamalıdır. Abdülkerim'in ikinci sarıdan atılması uydurma bir fauldü. Gaziantep'in maç içinde vakit geçirmelerine resmen göz yumdu, ters kararlarıyla hem tribünleri hem de G.Saraylı oyuncuları tahrik etti. G.Saray 10 kişi kalmasına rağmen taraftarının baskısıyla iyi oynadı, rakibe pozisyonlar vermedi. Kazanılan penaltıyı keşke Mertens kullansaydı. G.Saraylı oyuncuların eksik kalmalarına rağmen kazanma hırsları, mücadeleleri hiç kaybolmadı. Gecenin adamı olan ve maç sonu taraftarın sevgi seline boğduğu Sacha Boey'in yoktan var ettiği pozisyon sonrası Seferovic'in de dahil olduğu gol, futbolun adaleti olarak G.Saray'a 3 puanı getirdi. G.Saray, hem Gaziantep'i hem de hakemi yendi.