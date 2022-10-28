Galatasaray kazanamazsa Okan Buruk'u nasıl bir son bekler?

G.Saray yönetimi, Okan Buruk'u değiştirmeye gitmez, 2022 Dünya Kupası arasına kadar oynanacak üç maçı bekler. Eğer, ciddi puan kayıpları yaşanırsa o zaman Okan Buruk ile yollar ayrılır. Ancak bu süreçte yönetim, Buruk'a gereken desteği vermeli çünkü Buruk'un, Alanya maçından sonra dağıldığını gördüm. Oyuncularına karşı tavırlı olduğunu hissettim, belli ki Florya'da yalnız kalmış. Bir örnek vereyim; Hamza Hamzaoğlu göreve geldiğinde Duygun Yarsuvat yönetimi, onun yalnızlığını gidermek ve destek olmak adına Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'ı dışarıdan göreve getirmişti. O sene G.Saray şampiyon oldu. Başkan Dursun Özbek, G.Saray'ın ekonomik yapısını düzeltmek için yoğun çaba gösteriyor. Ama Florya ile ilgili bir yapılanma oluşturulmadı. Erden Timur'un yeterli tecrübesi yok, Cenk Ergün ve Ayhan Akman ise bir yönetici ağırlığını taşımıyor. Başkan Özbek Florya'yı toparlayacak, Okan Buruk'un yalnızlığını giderecek ve puan kayıplarından sonra oluşan olumsuz havayı düzeltmek adına tecrübeli birini atamalı.



MAAŞLAR HAKEMLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMÜŞ!

Hakemle ilgili bugünkü maç için bir endişeniz var mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Dünya Kupası arasında hakemlerle ilgili yeniden yapılanmaya gidecek. Özellikle bazı hakemlerin kategori düşeceği, alt liglere ineceği, bazıları ile de yolların ayrılacağı söyleniyor. Bence hakem dünyası, TFF'nin elini zayıflatmak ve hedef haline gelmek için maçlarda hata yapıyor. Ayrıca maç yöneten hakemler ayda 65 bin TL kazanıyor, VAR'dakiler ise 100 bin TL. Bu ciddi bir sıkıntı oluşturmuş. Faal hakemler "Biz yağmurda çamurda maç yönetiyoruz. 90 dakika koşuyoruz, sıcacık ortamda oturan VAR hakemleri çay kahve içiyorlar ve bizden çok kazanıyorlar" diyor. Bu yüzden, maç yöneten hakemlerle VAR hakemleri arasında ciddi bir sürtüşme var. Bundan dolayı sahadaki hakemler, VAR'dakileri çoğu zaman dinlemiyor. G.Saray da ses getirecek bir camia olduğu için hedef haline getiriliyor.