Galatasaray sezon başından beri hasret çektiği bol gollü galibiyeti Kastamonu önünde buldu. Okan hocanın ağırlıklı olarak forma şansı bulamayan oyuncuları ilk 11'de tercih etmesi belki oynama alışkanlığı konusunda sıkıntı yarattı ama oyuncular bu zaafı çok koşarak, iyi mücadele ederek giderdi.

Rakibin gücü ile Galatasaray'ı aynı kantarda tartamayız ama bireysel açıdan oyuncuları değerlendirirsek defanstaki Ross, attığı klas kafa golünün yanı sıra sakin ve basit oyunuyla ön plana çıktı. Rashica, savunmaya gelip top aldı, G.Saray'ı hızlı hücuma taşıdı, iki gole katkı yaptı. Okan hoca, Rashica'yı kullanmayı planlamalı. Yusuf, bireysel oynamanın dışına çıktığında etkili oldu.

Okan hoca, Oliveira'dan vazgeçmemeli. Portekizli yıldız oyunu yönetiyor, yönlendiriyor, sahanın her yerine basıp takımını hücuma taşıyor. Okan hocanın çift forvet sürprizi izleyenlere keyif verdi, Gomis-Seferovic ikilisi çalışkan oyunlarını birer golle süslerken, saha içinde asla tembellik yapmadılar. Özellikle Gomis'in istekli oluşu, yaşına rağmen çok koşması gözden kaçmadı. Seferovic, orta alana gelip arkadaşlarına pas konusunda duvar oldu, kaliteli bir gole imza attı. Berkan, bu oyununu devam ettirirse yerli oyuncu konusunda Okan hocanın elini güçlendirecektir. Örneğin; Torreira-Berkan birlikte oynar, Oliveira önlerinde görev yapar, kanadın bir tarafında Kerem veya Yunus, diğer tarafında Rachica oynar. Tabii çift forvet anlayışı ligde oyun planı olarak sahaya yansır mı? Mertens ve Mata mevcut fiziksel yapılarıyla Kastamonu önündeki Galatasaraylı oyuncuların hızına ayak uyduramayabilirler.