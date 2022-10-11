Yerli ve yabancı yeni oyuncularla yeniden yapılanan Trabzonspor'un bu sezon oynadığı futbol, "Doluya koysan almıyor. Boşa koysan dolmuyor" sözüne benziyor. Trabzonspor henüz sabit bir omurgaya sahip olmadığı için Abdullah Avcı doğru oyunu doğru oyuncularla yakalamak için sürekli arayışlarını sürdürüyor. Avcı'nın sakin olması gerekiyor çünkü Kasımpaşa önünde yaptığı değişiklikler acele verilmiş kararlardı. Oynayan ve oynatan Hamsik çıkmamalıydı. Trabzonspor kadro olarak sık değişim yaşadığı için oyun ve skor istikrarını yakalayamıyor. Bu olumsuzluk oyuncularda tedirginlik yaratıyor. Kasımpaşa önünde Trabzonspor oyuncuların zihinlerinde gol yeme endişesi olduğu için savunmada çok adamla kalıp hücuma kalabalık çıkmadılar. Demek ki; Trabzonsporlu oyuncularda hücumdan savunmaya çabuk dönememek gibi bir endişe var.

Golcü olarak alınan Maxi Gomez de kendini ya kanada atıyor ya da orta alana gelip top almaya çalışıyor. Cornelius önde top tutan, rakip savunmaları yıpratan bir golcüydü. Gomez daha teknik ve rakip savunmayı yıpratacak fizik güce sahip değil. Teknik kalitesi tartışılmayan Yusuf Yazıcı bu görüntüsüyle Lille'deki etkinliğinden ve yaratıcılığından çok uzak. Yusuf çabuk düşünmüyor alıştığımız çabuklukta hiç değil.

Abdullah Avcı'nın acilen takım içinden Nwakaeme gibi top tutan ve Trabzonspor'un hücumda çoğalmasını sağlayan bir oyuncuyu yaratması gerekir. Djaniny ile Trezeguet hücuma dikine ve hızlı gidiyorlar ama arkadaşları bu ikilinin hızına yetişemediği için Trabzon rakip kalede çoğalamıyor.