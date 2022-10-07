Abdullah Avcı maç öncesi Monaco ile ilgili bilgileri sahaya sürdüğü oyuncularına aktardı ve görev planlarını açıkladı. Avcı'nın hesaplarını Gomez sorumsuzca bozdu. Maç başladı. Gürcü hakemin lehine faul düdüğü çaldığı pozisyonda Trabzonspor'un gol silahı Maxi Gomez yerdeyken rakibinin yüzüne tokat gibi tekme attı ve VAR incelemesi sonucu doğru bir kırmızı kart gördü. Her şey lehine olmasına rağmen Gomez'in attığı tekmenin hiçbir amacı yoktu. Ve Trabzonlu oyuncular iki uzatma dahil topla 87 dakika atlet oyunculardan oluşan ve pas kalitesi yüksek Monaco takımına karşı 11. dakikadan itibaren 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Gomez gibi tecrübeli oyuncunun VAR sistemini bilmesine rağmen hakeme yutturmak istediği tekmeyi ben "Akıl tutulması" olarak görüyorum. Üstelik Gürcü hakemin Denswil'e gösterdiği sarı kart öncesi çaldığı faul uydurmaydı ve çaldığı düdükler Trabzonlu oyunculara "Ben bu gece Monaco'yu destekleyeceğim" mesajıydı.

10 kişi kaldıktan sonra Trabzonsporlu futbolcular, Monaco kalesinde kayıtlara geçecek tek atak bile yapamadı. Yusuf yazıcı çok etkisizdi. Öyle ki; Monaco'nun hocası Clement skor 3-0 olduktan sonra Embolo, iki gol atan kaptan Ben Yedder, Camara, Vanderson gibi oyuncularını, "Trabzon bana gol atamaz" edasıyla oyundan aldı.

Bakasetas ile Umut Bozok'un oyuna girmesi Trabzon'a önce hareketlilik sonra da golü getirdi. Bakasetas'ın kaliteli bir vuruşla attığı gol maç boyunca hiç susmayan ve tezahüratlarıyla 2'nci Louis Stadı'nı inleten muhteşem Trabzonspor taraftarına güzel bir hediye oldu.