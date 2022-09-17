G.Saray, tam bir sistem takımı olan Konyaspor'a karşı Okan Buruk'un yaptığı doğru hamlelerle 3 puanı kazandı. Teknik adam, cesaretli olacak, takımın ihtiyacı olduğunda sihirli dokunuşu yapacak. Van Aanholt, Dubois değişikliği G.Saray'a galibiyet yolunu açtı. Maç boyu birbirlerine uyumlu olan, mükemmel paslaşan, top G.Saray'a geçtiğinde savunmada ve orta alanda kalabalıklaşıp doğru pozisyon alan bir Konyaspor izledik. G.Saray, erken golü bulmasına rağmen oyuna tam hükmedemedi. Özellikle Çekiçi'nin uzaktan vuruşunda altıpasa çıkan Muslera'nın çok büyük hatası vardı. Ama o Muslera, yediği kolay gole rağmen öyle bir top çıkardı ki G.Saray'ı ayakta tuttu. Gomis ve Mertens'in tükendiği anlarda genç Yusuf ile yıldız İcardi'nin oyuna girmesi, G.Saray'ın daha çok hücum etmesini belki sağladı ama golü üretecek final pasları geliştirilemedi. Okan hoca ne yaptı? Fransa Milli Takımı'nda da görev yapmış Dubois gibi bir kaliteyi Van Aanholt'un yerine oyuna attı… İşte bu hamle G.Saray'ın kazanmasını sağladı. Dubois kenardan ters ayakla öyle bir top kesti ki gol kaçınılmazdı. İki yol vardı; ya İcardi gol yapacak ya da maç boyu iyi oynayan Calvo kendi kalesine vuracaktı. İcardi'nin hamlesi altında panikleyen Calvo ters vuruşla kaleci Sehic'i mağlup etti. Yusuf yetenekli bir oyuncu ama sürekli topla çalım atmaya kalkmamalı. Yardımlaşmayı ve pas vermeyi düşünmeli. Görünen o ki Gomis bir maç iyi oynarsa bir maç kötü oynayacak. İlk yarı iki net pozisyonu ağır kaldığı için golle bitiremedi. Mertens ağır pas oyununa rağmen kendi oyununu yüksek tempoya taşıyamadı. G.Saray, hem rakibinin namağlupluğunu bitirdi hem de seri galibiyeti yakaladı. Okan hoca Van Aanholt'un yerine adam aramamalı, Dubois'i kullanmalı. G.Saray çok iyi oynayarak değil, kaliteli ayakları ile sonuca gitti.