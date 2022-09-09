İlk iliği kaçıran, düğmeleri sonuna kadar ilikleyemez. Abdullah Avcı'nın 9 yabancıdan oluşan ilk 11'i dağınık ve yetersizdi. İlk 11 öyle hatalar yaptı ki, Trabzonspor 10 kişi kalan Ferencvaros'tan 3 gol yedi. Gbamin, Bardhi ve Hugo yenilen gollerin ve kötü oyunun baş mimarlarıydı. İlk yarıda Bakasetas, Larsen ve Gomez Trabzon'u ayakta tutmak için mücadele etti. Son şampiyon Trabzonspor gibi bir büyük takımın savunması bu kadar büyük hatalar yapamaz. Macar takımının iki golünü savunma sadece izledi.

Büyük maçlarda Trabzonspor geriye düştüğünde Abdullah Avcı oyuna ilk yarı bitmeden dokunur ve geri dönüşleri sağlardı. Yusuf Yazıcı, Hamsik ve Eren Elmalı'nın oyuna girip, Bardhi, Hugo ve Gbamin'in çıkması Avcı'nın oyunu iyi izlediğinin göstergesiydi. Bu değişiklikleri, Avcı felsefesinden ilk yarı bitmeden yapmasını beklerdim. Bu hamlelerin ardından, Umut Bozok'un ayağında fazla top tutan, aşırı çalım atan ve topu kalabalık içinde süren Abdülkadir'in yerine girmesi Trabzon'un 10 kişi kalan rakibini sahasına hapsetmesini sağladı. Ferencvaros gol yememek için kalabalık savunma yaptı. Trabzonspor, Umut'un golü dışında duvarı aşamayınca kaybetti. Abdullah Avcı'nın, yaptığı değişikliklerden oluşan 11'le maça başlamadığı için pişman olduğunu düşünüyorum. Çağdaş futbolda Hugo gibi hızlı olmayan stoperler artık yok. Gbamin iyi bir kesici olabilir ama topu oyuna etkili sokamıyor. Trabzon geriye bakmamalı ve önündeki 5 maça kafa yormalı.