Gomis'in verdiği "Bugün oyunun lideri ben olacağım" mesajı, G.Saray'a enerji kattı. Mertens tutuk ve etkisiz olunca Gomis'in liderliği, çalışkanlığı, kazanma coşkusu, arkadaşlarına pas duvarı olması özellikle Yunus-Boey ikilisinin hücumda etkili olmasını sağladı. Gomis'in sürekli hareket halinde olması Kasımpaşa savunmasının dengesini bozdu. İlk yarı boyunca tüm hücum girişimlerini sağdan Yunus-Boey ikilisiyle yapan G.Saray'da ikinci yarı Aanholt ile Kerem'in de destek vermesi müthiş dönüşün belgesiydi. Özellikle Kerem attığı iki golle galibiyete imza atarken hem suskunluğunu hem de küskünlüğünü sona erdirdi. İlk golde Oliveira'nın ara pasına Kerem'in yaptığı koşu ve yaptığı vuruş akıl doluydu. Kerem'in attığı ikinci gol jenerik olacak güzellikteydi. Gomis'in, Kerem'i kucaklayarak havaya kaldırması büyük bir gol kralının genç meslektaşına verdiği sevginin güzel örneğiydi.

G.Saray, maç boyu fizik olarak oyundan hiç düşmedi. Top rakibe geçtiğinde oyuncular hemen baskı yaptı. Lucas Torriera'nın çalışkanlığı, sakinliği, topları basit oynaması göz doldurdu. Emin Bayram, golde belki hatalıydı ama maç boyu yüreğini sahaya koyarak oynadı. G.Saraylı futbolcuların en güzel yönü, geriye düşmelerine rağmen maçı kazanma coşkularından asla vazgeçmediler. Yunus tekniği, çabukluğu ve çalışkanlığıyla Aslan'ın hücumdaki en güçlü silahı oldu. Yunus orta kalitesini arttırdığında İcardi, Gomis ve Seferovic pozisyon bulmakta zorlanmaz. Son 5 transfere bakınca G.Saray'da ciddi bir forma rekabetine tanık olacağız.