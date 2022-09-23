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LEVENT TÜZEMEN
23 Eylül 2022, Cuma LEVENT TÜZEMEN

1 yıldır oyun anlayışı yok!

Stefan Kuntz gerçekten bir Alman mı? Türk futbolunda Derwall, Feldkamp ve Daum gibi Alman teknik adamlar çalıştı. Hepsi şampiyonluk yaşadı ve üstelik yönettikleri takımlara bir oyun kimliği verdi. Kuntz'un tam 1 yıldır Türk Milli Takımı'na kazandırdığı bir oyun anlayışı yok. Kadro seçimlerini ya tutarsa mantığıyla kuruyor. Ay- Yıldızlılar ne oynuyor bilmiyoruz, oyuncular bireysel becerileriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Lüksemburg maçına bakalım:
1- Enes ve Halil aynı tip oyuncular ve en büyük eksiklikleri gol vuruşları yok. Kuntz, bu ikiliyi neye göre tercih ediyor.
2- Sahanın en iyisi olan Ferdi, Fenerbahçe'de sağ ve sol bek oynamasına rağmen Milli Takım'ın orta sahasında görev yapıyor.
3- Lüksemburg elini kolunu sallıyor. Milli Takım'da defansa katkı yapacak 6 numara kalitesinde bir oyuncu yok.
4- Halil'i çıkarıyor, Enes'i tutuyor. Milli Takım 3. golü yedikten sonra Serdar Dursun'u alıp tekrar çift forvete dönüyor. Ve Kuntz, sahanın en çalışkanı Kerem'i oyundan alıyor.
5- Komik bir kararla, Türkiye'ye geldiği günden beri stoper oynamamış Tolga'yı o bölgeye monte ediyor. Yenilen 3. golde rakip oyuncuyu göremeyen Tolga'ydı.
Milli Takım bir oyun sistemine bağlı değil, şuursuzca saldırıyor. Eğer bu maçı Türkiye kaybetseydi, Kuntz da evine gitmeliydi. Jesus'un sahneye çıkardığı İsmail, son anda oyuna girdi ve Milli Takımı sadece gruptan çıkarmadı Alman teknik adam Kuntz'u da resmen ipten aldı.

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