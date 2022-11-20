İskoçya ve Çekya maçları gösterdi ki; A Milli Takım, EURO 2024'e Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in liderliğinde hazırlanacak. Sakatlık olmadığı sürece Stefan Kuntz kadroyu belirlerken önce Hakan-Cengiz ikilisini yazacak ardından diğer isimleri belirleyecek. İki milli maça kadar böyle etkili bir Hakan Çalhanoğlu izlemedim. Kuntz'un daha çok yurt dışında oynayan oyunculardan oluşturduğu A Milli Takım'ı Hakan bir orkestra şefi gibi yönetti. Kaptan sahanın her yerine ayak izini bırakırken, çok koştu, çok çalıştı, ısrarla rakibi kovaladı, rakipten top çaldı, atak kesti, arkadaşlarını hücuma taşıdı, etkili paslar attı ve alkışlanan futbolunu iğne deliğinden geçen bir vuruş sonucu golle süsledi. Cengiz Ünder'in alıştığımız bireysel yeteneğine dayalı futbolunun dışına çıktığını gördük. Cengiz'in, Hakan gibi pas oyununu tercih etmesi, kritik kilit paslar atması ve özellikle ilk golde ayağındaki topu Enes'in koşu yoluna bırakması akıl doluydu. İki maçta gözlemlediğim en önemli ayrıntı, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada birçok oyuncu tatile çıkarken A Milli Takım'a çağrılan oyuncuların sahada görev yaparken, "Bu maçlar angarya" düşüncesinde olmayıp istekli ve coşkulu oynamalarıydı. Bu davranış alkışlanacak güzellikteydi. Kuntz, elindeki genç ve yetenekli kadronun kıymetini bilmeli ve acilen takıma kalıcı bir oyun anlayışı yüklemeli. Bir maç 3'lü diğer maç 4'lü savunma oynamak "Ezber oyun" kazanma alışkanlığına zarar verir.

NOT; Cüneyt Çakır'a Türk futboluna kazandırdığı gururlar adına teşekkür ediyorum. TFF'nin jübile yapması çok güzeldi. Keşke Çakır'ın yol arkadaşları Tarık Ongun ile Bahattin Duran da jübilede olsaydı.