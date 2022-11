Galatasaray Ofspor'a karşı kağıt üzerinde favoriydi ama sahada dirençli bir Ofspor'la karşılaştı. Oyun ve pozisyon üstünlüğü Galatasaray'daydı ama bir ara maç Gomis ile Ofspor savunması arasında geçti. Gomis kendisinin bile şaşıracağı kolay golleri beceriksiz vuruşları nedeniyle atamadı. Seferovic, attığı golde klas bir vuruş yaptı ama kanattan topu getiren Dubois'in ortası da mükemmeldi. Ligde düşme potasında olan Ofspor'un ortaya koyduğu futbol, direnç ve mücadele şampiyonluğa oynayan takım havasındaydı. Ofspor bu futbolu her maçta oynasa asla küme düşmez. Galatasaraylı futbolcular oyunun büyük bir bölümünü rakip ceza sahasında geçirdi. Özellikle Midtsjö sahanın her yerine ayak basarken Berkan ısrarla özlediği golü atmayı denedi ve sonunda sol ayağıyla mükemmel bir gol atarak Galatasaray'a tur kapısını açtı. Yunus'taki durgunluğa şaşırdım. Formasını kaybettikten sonra zihinsel olarak dağılmış, oyuna kendini veremedi. O bildiğimiz hızlı, defansı yıpratan Yunus özelliklerinden çok uzaktı. Bu yarışta Okan hocanın her oyuncuya ihtiyacı var. Yunus'u Okan hoca mental olarak hazırlamalı ve terk edilmişlik havasından kurtarmalı. Tribünde eşi Wanda Nara ile oturan İcardi eğer sahada olsaydı, herhalde tarihe geçecek gollere imza atardı. Çünkü İcardi'nin çabukluğunu, vuruş tekniğini maalesef Gomis sergileyemedi. Okan hocanın savunmada görev verdiği Metehan'ı çok beğendim. Sakin oynuyor, ayağına gelen topları basit kullanıyor, rakiple girdiği pozisyonlarda asla panik yapmıyor, üstelik tekniği de mükemmel.