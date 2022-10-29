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LEVENT TÜZEMEN
29 Ekim 2022, Cumartesi LEVENT TÜZEMEN

Mertens artık sazı eline aldı!

Galatasaray'ın kısmetsiz ismi Mertens oldu. Napoli'de inanılmaz gollere imza atan, toplara mermi gibi vuran Belçikalı yıldız gol vuruşlarında isabeti yakalayamadı. Mertens çok çalışmasına, çok koşmasına ve kazanma duygusuyla oynamasına rağmen gözü kapalı bulacağı golleri kötü vuruş nedeniyle atamadı. Mertens'in kalitesi maalesef gol vuruşlarıyla uyuşmadı. Oliveira da etkisiz vuruşlar konusunda Mertens'e ortak oldu.
Galatasaray ilk 45 dakikada ritimsiz ve temposuz bir oyun ortaya koydu. Kerem çok top kaybı yaptı. Dubois ile iyi bir ortaklık kuran Rashica vasat Galatasaray'ı hücuma taşıyan isimlerdi. Oliveira pas tercihlerinde ısrarla araya oynamak istediği için topları hep rakibe kaptırdı.
Kerem çıktı, Barış Alper girdi, Mertens sazı eline aldı ve Galatasaray oyun ile hücum üstünlüğünü eline geçirdi. İcardi, Nelsson, Mertens, Oliveira, Emin Bayram, Rashica, Mata ve Dubois; Viviano'yu geçemedi. İtalyan kaleci Viviano, Türkiye'de hiç bu kadar gol pozisyonu kurtarmamıştır. Viviano böyle oynasın İtalya Milli Takımı'na seçilir.
Okan Buruk'un listesinde olmayan ve son anda kadroya mecburi giren Emre Taşdemir, Galatasaray'ın ele avuca sığmayan ismi Rashica ile birlikte 3 puanın kapısını açtı. Rashica'nın top kontrolü ve pas kalitesi güzeldi. Ancak Emre'nin topu kafayla yere çarptırması akıllı bir hareketti. Okan Buruk'a hatırlatırım; Emre bence tecrübesiyle yerli oyuncu olarak önde duruyor. Mata da ders olacak bir gol attı. İspanyol yıldız şut attıktan sonra pozisyon takibini bırakmadı ve golü yaptı.

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