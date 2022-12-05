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LEVENT TÜZEMEN
05 Aralık 2022, Pazartesi LEVENT TÜZEMEN

Yerli kalitesi artmalı

Galatasaray kadrosu kağıt üstünde geniş ama bir çok isim forma giyecek kalitede değil. Ara transferde ağırlığı mutlaka yerli futbolculara vermeli Okan hoca. Sağ ve sol bekin yanısıra forvete de bir Türk golcü alınmalı

1- Galatasaray kadrosu yeterli mi?
Galatasaray, Rayo Vallecano maçı sonrası ayak üstü sohbet ettiğim eski yöneticiler şu yorumu yaptı: "Bu kadar kötü bir takım görmedik. Oynanan oyundan keyif almadık. Acemi oyuncular gibi iki pas yapamadılar." Bu görüşün altına imza atıyorum. Okan Buruk'un Florya'da yaptığı basın toplantısında dile getirdiği geniş bir kadroya sahip olduğu düşüncesine asla katılmıyorum. Kadro kağıt üstünde geniş ama yetenek, kalite, beceri ve oyun aklı olarak bir çok isim Galatasaray'da forma giyecek aşamada değil. Bu takımı lige koysan asla zirve yarışının içinde olmaz. Maç boyu tribünler ciddiyetle tezahürat yaptılar ama oyuncular bu cidiyetle karşılık veremedi. Maç bitimi o tribünler oynanan kötü futbolu pnotesto etti, hatta Berkan oyundan çıkarkan taraftarlardan tepki gördü.



2- Nerelere takviye yapılmalı?
Galatasaray, ara transferde özellikle yerli oyuncu konusunda adam gibi bir planlama yapmalı. Örneğin sol bek, sağ bek yerli olmalı, santrfora da yerli bir golcü transfer edilmeli. Mata ve Mertens'in performansları bir maçı 90 dakika çıkarmaya yetmez. Gomis de yarım saatlik golcü olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Berkan orta sahayı kaldırabilecek güçte değil. Yaptığı pas hataları izleyenleri çıldırttı. Yerli bir oyuncu orta alana alınmalı. Yusuf bu performansı ile Galatasaray'da ilk 11'e giremez. Okan hoca bu gerçeği biliyor ama Galatasaraylı kimliği içerisinde oyuncuları doğru bir hamle ile eleştirmiyor.

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