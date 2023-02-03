Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, kritik toplantı için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye cezalı olan 4 başkan için “Riva onların evi. Toplantıya katılmalılar” dedi, Büyükekşi inisiyatif kullandı

Kulüpler Birliği'nin pazartesi günü Riva'da yaptığı 7 saatlik toplantıya 4 cezalı başkan; Dursun Özbek, Murat Sancak, Ali Çamlı ve Süleyman Hurma TFF Disiplin Talimatı'nın 97/1 maddesine göre katılamıyordu. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Bu toplantı bizim için çok önemli. Cezalı başkanların da izninizle katılması gerekir ayrıca burası onların evi" dedi. Büyükekşi de, maddeyi kendi inisiyatifi ile aşıp Özbek, Sancak, Çamlı ve Hurma'nın Kulüpler Birliği toplantısına katılmasını sağladı.



'BEN O İŞLERE KARIŞMAM'

Özbek ile Büyükekşi arasında güzel bir diyaloğun geçtiğini öğrendim. G.Saray Başkanı, Büyükekşi'ye şöyle takılmış: "97/1'e rağmen toplantıya katılmamıza izin verdin o zaman başkan, benim cezamı da kaldır." Başkan Özbek, TFF avukatına "Bu cezanın kalkması yasal olarak mümkün değil di mi?" demiş. Avukat da önce duraklamış, Özbek "Konuşsana sen hukukçusun her şeyi iyi bilirsin" deyince o da "Haklısınız başkan" demiş. Özbek'in 'cezamı kaldır' talebine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi esprili bir dille "Ben o işlere karışmam" diyerek karşılık vermiş.







TFF DİSİPLİN TALİMATNAMESİ 97/1

"Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişiler, futbol müsabakalarına iştirak edemez, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, saha komiserliği yapamaz, TFF veya kulüp yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev alamaz, kulüp mensubu olarak futbolla ilgili idari, sportif veya sair hiçbir faaliyette bulunamaz ve stadyumlara giremez."



500 BİN TL ÖDEDİ G.SARAY'I İZLEDİ!

50 günlük hak mahrumiyeti cezasından dolayı Giresunspor maçına gidemeyen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Ümraniye mücadelesini izlemek üzere günlüğü 10 bin TL'den olmak üzere toplam 500 bin TL'yi TFF'ye yatırıp kefaletini ödemiş ve maçı locasında izlemiş. Bugün başkan Dursun Özbek'in cezasının kalkması için geniş bir savunma yapacağını öğrendim. Sonuçta Galatasaray Başkanı, kendi takımını yalnız bırakmamak için 500 bin TL'yi gözünü kırpmadan ödedi.