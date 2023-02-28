SORU: Alanyaspor karşısında takımı nasıl buldunuz? Öne çıkan, bekleneni veremeyen isimler kimler?

Alanyaspor-G.Saray maçı depremzedelere yardım amacıyla düzenlendi ama sahadaki mücadele kıran kırana oldu. Bazı pozisyonlarda sertlik yaşandı. Son transferlerle Okan hocanın elinin güçlendiğini ve iki takım çıkarabilecek noktaya geldiğini gördük. G.Saray, hücuma dönük oyun anlayışından taviz vermedi, oyuncular çok disiplinliydi, sürekli birbirlerine yardım etti. Verilen arada G.Saraylı oyuncular zihinsel bir boşluğa düşmemiş.









MİLOT RASHİCA TOPARLANMIŞ



Kazımcan Karataş: Kazım'ı sol bekte çok beğendim, müthiş mücadele etti. Hücuma katıldı, temaslı oyunda ayakta kaldı. G.Saray savunmasındaki hataları tek başına kademeye girerek önledi.

Yusuf Demir: Keşke kiralık gitseydi. Futbol sadece top ayağındayken oynanmaz. Topsuz oyunda da arkadaşlara destek vermek gerekir ya da savunmaya destek olunmalıdır. Yusuf topla oynama alışkanlığından sıyrılmalı ve topsuz oyunu öğrenmeli.

Okan Kocuk: Kaleci Okan yediği ilk golde hatalıydı, tutması gereken topu ayakla uzaklaştırmamalıydı.

Milot Rashica: Rashica'yı toparlanmış gördüm. Attığı golde vücut hamlesi ile topu önüne alması ve köşeye vurması mükemmeldi. Ama bazen egoist davrandı, oysa etkili ortalarla İcardi'yi pozisyona sokabilirdi.









ZANİOLO, İCARDİ'NİN SUSUZLUĞUNU GİDERİR



Zaniolo için ilk maçtan düşünceleriniz neler? Sizce hangi bölgede kullanılmalı?

Şimdiden hatırlatayım; Okan Buruk, cumartesi günü Adana Demirspor hazırlık maçında İcardi ve Zaniolo'yu birlikte oynatmalı. Alanya önündeki ilk 45 dakikada İcardi bir golcü değil, playmaker gibi görev yaptı. Çünkü kanatlardan yeterince beslenemedi. Rakibe önde baskı yaptı, istediği topları alamayınca orta sahaya gelip arkadaşlarına pas dağıtımına katkı verdi. Zaniolo'nun attığı gole bakalım… Kerem'in pası ne kadar güzelse Zaniolo'nun yaptığı koşu sonrasında kaleciden sıyrılma şekli, sendelemesine rağmen düşmemesi ve rakibin baskısına izin vermeden golü atması kalitesinin belgesiydi. Vücudunu akıllı kullanan Zaniolo, defans arkasına koşularda, ikiye bir yapacağı paslar sonunda buluşacağı toplarla rakip ceza sahası içinde pozisyon bulur, gol atar, asist yapar. En önemlisi, birlikte oynadığında İcardi'nin gol konusundaki susuzluğunu giderir. Zaniolo-İcardi ikilisi G.Saray'ı çok gol atan bir takım yapacaktır. İcardi, kanatlarda oynayan oyuncularla ne duvar pası yapabiliyor ne de gol üretecek pozisyon bulabiliyor. Zaniolo sadece İcardi'yi daha aktif hale getirmez, Kerem'i de pas üçgeninde verimli hale taşır.