Fantezi mi, ego mu, macera mı, şımarıklık mı; bilemem ama Konya'da yaşanan yenilginin kaybedilen baş sorumlusu Okan Buruk. G.Saray, şampiyonluk yolunda giderken kazanma alışkanlığını sürdüren istikrarlı kadroyu bozup 5 yeni adamı sahaya atmak akıl tutulmasıydı. Lucas-Oliveira ikilisini bozmak ise çılgınlıktı. Galatasaraylı oyuncular maç boyu kadro düzensizliğinin yarattığı uyumsuzluğu dakika dakika yaşadı. Futbol şansı ilk yarıda Galatasaray'ın yanındaydı ve Rashica'nın mükemmel golüyle içeri galip girdi.

Konyaspor oyuna Diouf'u aldığında Okan Buruk'un önlem almaması ve oyuna elini sokmaması yenilginin fitilini ateşledi. Diouf, Galatasaray savunmasının tüm dengesini bozdu. Okan Buruk adaletli davranmamanın bedelini ödedi. İcardi isteksiz, yorgun ve güçsüzdü. Ama Okan Buruk maalesef İcardi'yi oyundan alamadı. Gomis erken girebilirdi. Ciddi pas hataları ve top kayıplarıyla oynayan Berkan ile Oliveira'ya uzun süre dayanarak hata yaptı. Adekugbe gibi Diouf'u yakından tanıyan hızlı bir oyuncuyu kenarda tutmak ve pozisyon vermeye başlayan, geri dönemeyen Dubois'in yerine almamak Okan Hoca adına maçı okuyamamaktı. Abdülkerim'i meğer Nelsson toparlıyormuş. Abdülkerim ciddi pozisyon hataları yaptı.

G.Saray'ın 1-0'ı koruyacak oyunu sahaya yansıtamaması Buruk'un B planının olmadığının göstergesiydi. Şampiyonluk yarışında 1 puan bile çok önemli. Maç 1-1 iken ve Konya yüklenirken skoru korumayı düşünmeyip 3'lü savunmaya dönerek risk almak intihardı. Başkan Özbek teknik adamlara karışmaz ama birileri Okan Buruk'la konuşmalı.