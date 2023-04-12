Konya-G.Saray maçında Ahmet Oğuz, Dubois'e kırmızı kartlık hareket yapıyor, VAR hakemi 2 hafta üst üste görev alıyor

Adana Demirspor karşısında Mertens'in ayağına basılıyor. Pozisyonu kaçıran Ali Şansalan arka arkaya maçlara veriliyor

Başakşehir maçında sonucu etkileyecek olaylar var. VAR hakemi Özgür Yankaya dev hatalara rağmen atama alabiliyor







Ligin başından itibaren G.Saray aleyhine yapılan hakem hataları, Lale Orta'nın MHK başkanlığında hatadan uzaklaşıp resmen bir operasyona dönüştü. Şimdi vereceğim örneklere sayın Lale Orta'nın nasıl bir cevap vereceğini merak ediyorum. Çünkü bu operasyonların sorgulanması gerekiyor, G.Saray aleyhine hata yapan hakemler, bırakın cezalandırılmayı 1 sonraki maça ödül olarak atanıyor. Ben iddiamda ısrarlıyım. 6222 sayılı yasa için savcılar, Türk futbolundaki hakem kaosu nedeniyle devreye girmeli. MHK ve bazı hakemler, her yönü ile sorgulanmalıdır. İşte örnekler;









KONYA-G.SARAY: 2-1

Ahmet Oğuz, Dubois'e kırmızı kartlık hareket yapıyor. Maç bitiminde Ahmet Oğuz hatasını bir bir anlatıyor. Hakem hocası İskoç Hugh Dallas, o pozisyonu şöyle yorumluyor: "Pozisyon kırmızı kart olmalıydı. Maçın hakemi terste kaldı ancak 4. hakem veya VAR mutlaka devreye girmeliydi." VAR'da görev yapan Serkan Tokat, sonrasında iki hafta üst üste görev aldı hatta Kasımpaşa-Trabzon maçında Kasımpaşa'nın nizami golünü VAR'dan iptal etti. Kritik hata yaptığı için dinlendirilmesi gereken Serkan Tokat, atamalarla ödüllendirildi.









G.SARAY-ADANA DEMİRSPOR: 2-0

Emre Akbaba'nın Mertens'e yaptığı sert hareket için Hugh Dallas şöyle dedi: "Pozisyon kırmızı kart olmalıydı. Hakem kaçırdı ama VAR neden devreye girmedi?" Pozisyonu kaçıran maçın hakemi Ali Şansalan, arka arkaya VAR ve AVAR görevleri aldı. Sakarya-Manisa maçında VAR, Sivas-Başakşehir maçında AVAR oldu. G.Saray-Adana Demir mücadelesinin VAR hakemi Bahattin Şimşek, cezaya bile girmedi, Eyüp-G.Birliği maçına orta hakem olarak atandı









G.SARAY-BAŞAKŞEHİR (KUPA): 2-3

Sonucu direkt etkileyecek, göz göre göre 2 dev hata yapıldı. Verilmeyen iki net penaltı, Başakşehir'in 2. golü öncesi net faul ve sarı kart vardı. Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya, yaptığı dev hatalara rağmen Beşiktaş- Giresun maçına VAR olarak atanıp ödüllendirildi. Bu kez de Aboubakar'ın kırmızı kart görmesi konusunda hakemi uyarmadı. G.Saray- Başakşehir mücadelesinin orta hakemi Kadir Sağlam, hata yapmamış gibi F.Bahçe-Karagümrük karşılaşmasına AVAR olarak atandı.









FENERBAHÇE'YE HATA YAPANA CEZA VERİLİYOR

Demek ki MHK, G.Saray maçlarında hata yapan hakemleri başarılı bulmuş olacak ki hepsini yeni atamalarla ödüllendirdi. Adana Demirspor-F. Bahçe maçında hata yapan Ali Palabıyık ve Koray Gencerler o günden beri maç alamıyor. F.Bahçe itirazlarında haklıydı, Koray Gencerler'e sadece 1. Lig'de AVAR görevi verildi. Sonuç MHK, hakemlere şu mesajı veriyor: "G.Saray'a hata yapmaktan korkmayın, biz sizi ödüllendiririz. Ama G.Saray lehine hata yaparsanız maç vermeyiz!"