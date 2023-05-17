G.Saraylı oyuncular maç boyu susmayan taraftarlarına oyun olarak yeterince keyif vermediler, üstelik İcardi'nin penaltı golünden sonra skoru artıracak tempoyu sahaya yansıtamadılar. Mertens'in kötü oyununa Okan hoca uzun süre dayandı. Maçın üç tane kader adamı vardı; Nelsson-Torreira-İcardi!

Torreira 90 dakika G.Saray'ı mükemmel yönetti. İki gole imza atan İcardi, takım 10 kişi kaldıktan sonra çalışkanlığını ve mücadele gücünü fazlasıyla ön plana çıkardı. Nelsson yaptığı kritik kurtarışla taraftarın haklı övgüsünü aldı. Maç boyu izlediğim bir oyuncu var: Kerem Aktürkoğlu. Yaptığı hatalara bakıp, kaptırdığı topları göz önünde bulundurursak kızıp oyundan alabilirsiniz. Sabrederseniz karşılığını da alabilirsiniz. İcardi'nin golünde yaptığı koşu ile verdiği pas, kalite kokuyordu. İcardi, yeterince bu pozisyonları alamadı ama gol vuruşu yapabilecek bölgede de tribünleri ayağa kaldıran bir vuruş sergiledi. İstanbulspor, müthiş mücadele ortaya koydu. Ama güçleri G.Saray'a yetmedi. Zaniolo'nun oyuna girdikten sonra yaptığı kırmızı kartlık hareket, kalitesine hiç yakışmadı ve arkadaşlarını 10 kişi bıraktı. Barış Alper'in oyuna girdikten sonra iki kişilik oynaması, fizik gücünü ortaya koyması, tekmeye kafa sokması alkışlanacak güzellikteydi.



OKAN BURUK SAKİN OLMALI

G.Saray stresli haftalar yaşıyor ama Okan hocanın daha sakin düşünüp kararlarında daha çabuk olması gerekir. Kazımcan'ın belirli bir stili yok. Sadece koşarak oynamaya çalışıyor, basit oynadığı sürece futbolunu büyütür. Riske girdiği sürece kendine ve takıma zarar verir. G.Saray, baskı altında oynadığı maçı 10 kişi kalmasına rağmen kazandı. Ve şampiyonluğa çok daha fazla yanaştı.